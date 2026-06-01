Abelardo de la Espriella, 'el Tigre' que muestra los colmillos por la Presidencia colombiana

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto

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El abogado penalista Abelardo de la Espriella, un ‘outsider’ en la carrera presidencial colombiana, mostró los colmillos del tigre en las elecciones de este domingo al contradecir las encuestas y ser el candidato más votado, lo que le permitirá disputar el cargo en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella, llamado ‘el Tigre’ por sus seguidores, hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

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Los "milagros" que promete Abelardo de la Espriella

El éxito empresarial lo convirtió en millonario y ahora busca repetirlo en su primera participación en política, en la que empezó de cero, para lo cual creó el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria con el objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda tras el gobierno del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella, de 47 años, propone hacer de Colombia "la patria milagro", como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores, para lo cual espera contar con la ayuda tecnológica del millonario estadounidense Elon Musk, a quien se refiere de forma coloquial como «compadre».

En su plan de gobierno hay un decálogo de "milagros" para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

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A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso, lejos de ser un problema, es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está "en ser exitoso" como empresario, una característica que pretende trasladar al Gobierno si gana la Presidencia en tres semanas.

Con el discurso de ‘self-made’ y mensajes de corte patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, el político logró seducir a parte del electorado de derecha y meterse en la segunda vuelta, en la que será rival del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido de Petro.

Familia, fe y gustos

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama "ideología de género", aunque últimamente han salido en redes sociales vídeos de hace más de una década en los que se declaraba ateo y a los que responde que hace seis años recuperó la fe.

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Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene un parecido tanto físico como ideológico, De la Espriella, criticado por comentarios y actitudes machistas, promete "combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia».

El éxito en los tribunales lo transformó en la marca ‘De la Espriella Style’, que define como "un espacio para celebrar la 'dolce vita', el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión".

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba, pero con alma italiana, país del que es ciudadano, al igual que de Estados Unidos.

En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta parecer lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos en los que muestra su voz de tenor: ‘De mi alma italiana’ y ‘Navegante’.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos mítines.

De la Espriella escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, un economista de la Universidad del Rosario con maestría en The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido), que por su prestigio académico le ha dado un toque de aplomo a su campaña.