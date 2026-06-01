El presidente estadounidense ha anunciado el cese de la ofensiva de Israel en Líbano y de los ataques de Hezbolá

Trump asegura que "no pasa nada" si Irán suspende las conversaciones para el cese de hostilidades

Compartir







El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, como había anunciado después de que el mandatario norteamericano mantuviera una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.

"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que también ha mantenido una conversación telefónica "con Hezbolá" y "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", ha explicado.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump anuncia un alto el fuego entre Israel y Líbano de 10 días

Netanyahu había anunciado durante la jornada que había dado orden de atacar a Hezbolá en Beirut en represalia por los ataques del grupo, como el que costó la vida a un soldado en la zona del castillo cruzado de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes. Posteriormente, el Ejército israelí emitió órdenes de evacuación para Dahiyé, los barrios del sur de Beirut, considerado bastión de Hezbolá, en previsión de nuevos bombardeos.

Cuándo y cómo comenzó la guerra

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

PUEDE INTERESARTE EEUU impide el paso a 121 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.