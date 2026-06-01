Dice que "guardar silencio" sería positivo, lo cual "no significa" retomar los ataques contra Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este lunes que haya sido informado sobre la suspensión de las conversaciones por parte de Irán, una decisión tomada en respuesta a los continuos bombardeos de Israel sobre Líbano, y ha asegurado que, de ser así, "no pasa nada".

"Es algo lógico, porque son mejores negociadores que combatientes. Pero no nos han informado de ello", ha señalado en una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC News. El inquilino de la Casa Blanca ha considerado que las partes han "hablado demasiado", por lo que "guardar silencio sería muy bueno".

Ha señalado que esto "no significa que vayamos a lanzar bombas por todas partes"

El mandatario estadounidense ha defendido el bloqueo de los puertos iraníes, asegurando que se trata de "una pieza de acero". "Mantendremos el bloqueo", ha asegurado, antes de reiterar que puede "esperar todo el tiempo que (las autoridades iraníes) quieran" dar su brazo a torcer en la negociación.

Sus palabras llegan horas después de que haya trascendido que Teherán ha suspendido las conversaciones con Washington para el cese de hostilidades, en respuesta a los continuos ataques del Ejército israelí contra Líbano, donde ya han muerto más de 3.400 personas desde la última ofensiva iniciada el 2 de marzo, y después de que este lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya ordenado a las tropas lanzar nuevos bombardeos contra la capital libanesa, Beirut.

"Están perdiendo una fortuna", ha declarado

El equipo negociador iraní ha tomado la decisión de paralizar "el diálogo y el intercambio de mensajes a través de intermediarios" con el Gobierno estadounidense, alegando que el acuerdo de alto el fuego pactado incluye territorio libanés y, por tanto, que los ataques de Israel contra el país vecino han violado la tregua, según ha difundido la agencia de noticias oficial iraní Tasnim.

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Así, las autoridades iraníes han señalado que no se celebrarán más conversaciones hasta que se garantice el cese de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Líbano --también contra la Franja de Gaza-- y la retirada "total" de las tropas israelíes sobre las zonas ocupadas en este país, ha agregado Tasnim.

Por otra parte, están considerando bloquear "completamente" el estrecho de Ormuz y "activar" otros frentes, incluido el estrecho de Bab al Mandeb --que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez-- también en represalia.