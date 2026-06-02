Al menos 20 personas han resultado heridas, tras el descarrilamiento de un tranvía en el distrito de Lichtenberg

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Al menos una veintena de personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras descarrilar un tranvía en el este de Berlín, la capital de Alemania, tal y como ha informado este martes el Cuerpo de Bomberos.

Un portavoz de la entidad ha indicado que tres personas han sufrido heridas de gravedad por el accidente, ocurrido en el distrito de Lichtenberg, si bien el total de personas que están siendo atendidas por los servicios de emergencias asciende a al menos 20.

Las primeras informaciones apuntan a una colisión entre el tranvía y un poste de la catenaria, un choque que se habría producido tras girar en una curva. El lado derecho del convoy habría concentrado el impacto y habría sufrido graves daños. Esto habría provocado el descarrilamiento del último de los vagones.

Una dotación de unos 60 bomberos ha tenido que desplegarse en el lugar del siniestro y se ha procedido a cortar temporalmente el suministro eléctrico en toda la zona afectada por el accidente. Además, las líneas de tranvía M5 y M7 han tenido que interrumpir también la circulación mientras se realizan las labores pertinentes.