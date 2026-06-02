España será la base de dos de los aviones anfibios de la flota

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La Unión Europea contará este verano con una flota de 22 aviones de extinción, 5 helicópteros y 777 bomberos procedentes de 14 países europeos que estarán preposicionados en varios puntos de la Unión Europea, incluidos dos de los aviones anfibios en España, para estar alerta de cara al riesgo de incendios este verano.

"Cuando cada minuto cuenta, estar preparado salva vidas, protege los medios de vida y preserva nuestro medio ambiente", ha afirmado la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que ha puesto en valor la solidaridad y coordinación para actuar unidos de manera preventiva en los puntos de mayor riesgo.

La flota se repartirá en zonas de riesgo y habrá unidades de bomberos en Chipre, Grecia, Italia, Francia, España y Portugal

Bruselas advierte de que, a medida de que "las temporadas de incendios forestales se hacen más largas, más tempranas y más destructivas", es necesario contar con un mayor despliegue de bomberos, aeronaves y expertos preparados para reaccionar en todo momento.

Para coordinar y asistir a estos equipos, durante toda la temporada de incendios forestales habrá expertos en alerta en el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la UE, que estará operativo 24 horas al día, 7 días a la semana.

El centro, además, reforzará su labor de vigilancia con expertos adicionales en incendios forestales de los Estados miembros y países participantes, junto con especialistas de las colaboraciones de la Comisión con instituciones científicas.

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Asimismo, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales proporcionará pronósticos continuos sobre el riesgo de fuegos, mientras que los servicios satelitales de la UE, incluido Copernicus, ofrecerán mapas de emergencia y análisis geoespaciales para apoyar la toma de decisiones sobre el terreno.