El bombardeo, que incluyó centenares de drones y misiles, ha sido descrito por muchos vecinos como uno de los episodios más duros

Miles de ciudadanos continúan refugiándose cada noche en estaciones de metro, sótanos y aparcamientos subterráneos

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Rusia ha lanzado un ataque masivo contra territorio ucraniano en una de las peores noches de los últimos meses. El balance de víctimas a causa de los ataques perpetrados por Rusia entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, ha aumentado a 17 muertos y más de cien heridos, según han confirmado las autoridades de Ucrania.

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado que "a causa del ataque combinado ruso contra Ucrania, 17 personas han muerto y más de cien han resultado heridas", antes de especificar que "la mayor destrucción de infraestructura civil ha tenido lugar en Kiev, Dnipró y Járkov", con cuatro fallecidos en Kiev y otros nueve en Dnipró.

Uno de los episodios más duros desde el inicio de la guerra

El bombardeo, que incluyó centenares de drones y misiles, ha sido descrito por muchos vecinos de la capital como uno de los episodios más duros desde el inicio de la invasión rusa. Algunos residentes aseguraron haber vivido escenas de auténtico caos durante la madrugada. "He oído un estruendo. No podía ver nada, todo se ha oscurecido", relataba uno de ellos, mientras otros explicaban que la fuerza de las explosiones llegó a arrancar puertas y provocar desprendimientos en viviendas cercanas.

Aunque Kiev concentró gran parte de los ataques, una de las imágenes más dramáticas se produjo en la ciudad de Dnipró, donde un edificio residencial quedó gravemente dañado. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas entre los escombros en busca de supervivientes y desaparecidos. Las autoridades ucranianas han denunciado que la ofensiva volvió a golpear infraestructuras civiles, mientras que el presidente Volodímir Zelenski ha reclamado de nuevo a sus aliados más sistemas de defensa aérea, especialmente baterías Patriot, para hacer frente al incremento de los ataques rusos.

Desde Moscú, Vladímir Putin ha vinculado esta nueva oleada de bombardeos a la respuesta por recientes ataques ucranianos en territorio controlado por Rusia. El mandatario ruso ha advertido además de que el conflicto atraviesa una nueva fase de escalada, en un momento en el que las perspectivas de una negociación siguen alejadas.

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Mientras tanto, miles de ciudadanos continúan refugiándose cada noche en estaciones de metro, sótanos y aparcamientos subterráneos. Allí esperan el final de las alertas antiaéreas y de unos ataques que, más de tres años después del inicio de la guerra, siguen marcando el día a día de la población ucraniana.