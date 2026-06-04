Las autoridades informan de que decenas de personas siguen desaparecidas tras naufragar en el río

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Alrededor de 60 personas han sido dadas por desaparecidas tras hundirse una embarcación en el río Aruwimi a su paso por el territorio de Banalia, en el centro de República Democrática del Congo (RDC), según han confirmado las autoridades, que han indicado que al menos seis personas han sido rescatadas de las aguas.

El suceso ha tenido lugar a unos 130 kilómetros de la capital de la provincia de Tshopo, Kisangani, cuando la embarcación motorizada volcó, posiblemente por una sobrecarga de pasajeros y mercancías, según la emisora congoleña Radio Okapi, si bien por ahora no hay una confirmación oficial sobre las causas del suceso.

El comité local de seguridad ha apuntado sin embargo a una posible sobrecarga y una falta de controles oficiales antes de que la embarcación soltara amarras, motivo por el que el piloto de la misma será citado ante la justicia. Las embarcaciones como la siniestrada son empleadas de manera habitual como medio de transporte en la zona. Los incidentes de este tipo son relativamente frecuentes en lagos y ríos de RDC, donde tiene una gran importancia el transporte lacustre y fluvial.

Otro naufragio hace menos de una semana

Hace unos días al menos 11 personas murieron, 47 sobrevivieron y varias desaparecieron tras el naufragio ocurrido la noche del viernes en la confluencia de los ríos Kwilu e Inzia, en territorio Bagata, en el oeste de República Democrática del Congo. La embarcación, que cubría un trayecto entre Masi y Manimba chocó contra una roca y se hundió por completo. Fueron recuperados los cuerpos sin vida de 11 personas, incluidos los de tres niños de 10 años.

También se informó de importantes daños materiales, como la pérdida de grandes cantidades de productos agrícolas. "Necesitamos un ferry para sacar el barco. Suponemos que todavía hay gente bajo el agua. También hay mercancías y lonas (...). No tenemos los medios para trabajar. Es difícil saber si hay gente ahí abajo", declaró el administrador del territorio Bagata, Amedée Mbangambuma, al portal de noticias Actualité.

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Se desconoce el número exacto de pasajeros a bordo, aunque el diputado por Bagata Garry Sakata aseguró que había unas 150 personas a bordo. "El manifiesto indica claramente que había 150 pasajeros. Hasta la fecha, hay 47 supervivientes, se han recuperado 11 cadáveres y los demás siguen desaparecidos", ha inicado Sakata.