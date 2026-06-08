Los buceadores estaban limpiando las redes de pesca abandonadas de un naufragio en el Estrecho de Sicilia

Confirman un nuevo registro de tiburón blanco en las costas españolas del Mediterráneo: mide dos metros y es un ejemplar juvenil

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Unos buceadores acabaron completamente sorprendidos tras encontrarse de frente con un gran tiburón blanco en el Mediterráneo. Se encontraban limpiando las redes de pesca abandonadas de un naufragio en el Estrecho de Sicilia, entre la isla italiana y Túnez, cuando de repente vieron al animal a tan solo tres metros de distancia, según informa 'The Independent'.

Aunque se han registrado avistamientos en superficie en esta región, se cree que es la primera vez que el depredador es grabado bajo el agua en el mar Mediterráneo. El número de tiburones blancos en esta zona ha disminuido con el tiempo debido a la pesca ilegal.

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"Todos nos quedamos un poco sorprendidos", reconoció Derk Remmers, buzo técnico voluntario

Los buceadores de la Healthy Seas Foundation, Ghost Diving y la Sociedad para la Documentación de Sitios Sumergidos (SDSS) cogieron la cámara pocos segundos después de avistar al tiburón. "Todos nos quedamos un poco sorprendidos y asombrados. "Me temblaban los dedos, eso seguro: era un animal grande y no esperábamos esto en absoluto", aseguró Derk Remmers, buzo técnico voluntario y jefe del Ghost Diving, a 'Euronews Earth'.

"Pasó nadando y luego se dio la vuelta, nos miró y volvió. Parecía claro que era curioso y no agresivo; era muy relajado, como si tuviera la actitud de ser el jefe allí abajo. Y cuando empezamos a soltar unas cuantas burbujas de la boca, él empezó a acelerar un poco y desapareció en el azul", añadió Remmers.

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640.000 redes se pierden o se tiran al mar cada año en todo el mundo

Alrededor de 640.000 redes se pierden o se tiran al mar cada año en todo el mundo. Los buceadores suelen retirar algunos pero muchas acaban enredadas en arrecifes y naufragios. Y acaban matando vida marina: se han documentado tortugas caguas y especies de peces grandes atrapadas en las redes.

"Entre el 1% y el 10% de todos los equipos de pesca de todos los barcos pesqueros del mundo se pierden cada año. Esto podría sumar más de medio millón de toneladas al año", recalcó Remmers. "Los pescadores se acercan cada vez más a los naufragios con la esperanza de capturar peces más grandes y mayores porque saben que no solo los peces, sino que otros animales marinos utilizan el pecio como escondite y como lugar de cría", aseveró Veronika Mikos, directora de Healthy Seas, a 'Sky News'.

Mares Saludables hace un llamamiento a los gobiernos y a la industria pesquera para que se reduzca la cantidad de redes que acaban abandonadas en el mar.