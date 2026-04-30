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Animales

Avistan un ejemplar del tiburón más rápido del mundo en aguas de Oropesa

El tiburón medía más de metro y medio de largo
El tiburón fue captado en vídeo por dos jóvenes. @vidasaladaa
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Dos jóvenes, Juan y Diego, disfrutaban de una salida matutina en barca frente a Torre Colomera, en Oropesa (Castellón), cuando divisaron sobresaliendo del agua una aleta de lo que creyeron que era una aguja imperial, un pez picudo azulado y plateado, de cuerpo alargado y redondeado, que habían salido a intentar ver en el mar. Pero tras contemplarlo detenidamente, comprobaron que se encontraban ante un marrajo común, también conocido como tiburón mako de aleta corta, famoso por ser el tiburón más rápido del océano.

Este pez de color azul metálico tiene un cuerpo extremadamente hidrodinámico y, junto a su potente musculatura, le permite alcanzar velocidades punta de más de 70 kilómetros a la hora.

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Con un tamaño que puede alcanzar los cuatro metros de longitud, el marrajo común es un gran depredador que se alimenta de atunes, calamares e, incluso, otros tiburones.

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Grabado en vídeo

Después de la sorpresa inicial, los jóvenes sacaron su cámara para grabarlo tanto desde fuera como dentro del agua. En las imágenes que han compartido en redes sociales, se puede ver al tiburón, de algo más de metro y medio de longitud, merodeando por la embarcación, llegando a pasar por debajo de ella.

El vídeo lo acompañan con el texto: "No hay tiburones en el Mediterráneo". Una frase muy escuchada a nivel popular, pero que nada tiene que ver con la realidad, ya que diferentes tipos de tiburones tienen su hábitat en el Mediterráneo. Además, del marrajo común, otras especies como el temido tiburón blanco se han podido avistar en aguas de este tranquilo y cálido mar, como ocurrió el pasado mes de febrero.

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