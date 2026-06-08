Netanyahu frena los ataques, pero advierte a Irán de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo
Netanyahu ha resaltado, no obstante, que la "lucha" contra el partido-milicia chií e Irán "aún no ha terminado".
Irán e Israel se atacan con misiles y alejan el acuerdo de paz que exige Donald Trump
Ni la bronca reconocida por Donald Trump parece hacer inmutarse al primer ministro israelí Benjamin Ntanyahu. Ni que el propio presidente de EEUU le llame loco, le amenace diciendo que sin él estaría en la cárcel o que la imagen de Israel se hunde en el mundo le va a hacer ceder un ápice. Netanyahu también recibe presiones desde su propio Gobierno, que ve la seguridad de Israel amenazada y considera que están en el punto de acabar con sus enemigos.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este lunes el cese de los ataques a Irán, si bien ha advertido de que Israel "responderá con contundencia" si "comete el error" de atacar de nuevo después de que Teherán haya anunciado el fin de sus ataques, prometiendo "medidas" si el país prosigue con sus "agresiones" en Líbano.
"En este momento el fuego en este frente está contenido (...) Si el régimen comete un error y nos ataca de nuevo, responderemos con contundencia porque Israel tiene pleno derecho a la autodefensa", ha indicado el primer ministro durante una comparecencia recogida por su oficina en redes sociales.
"La lucha no ha terminado"
Netanyahu ha resaltado, no obstante, que la "lucha" contra el partido-milicia chií e Irán "aún no ha terminado". "Pensaron que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel y que no reaccionaríamos. No sucedió ni sucederá, al menos no mientras yo esté al mando", ha argumentado.
Netanyahu ha afirmado además que Irán y Hezbolá "son más débiles que nunca", mientras que Israel es "más fuerte que nunca". "Defiendo firmemente nuestro derecho a actuar contra nuestro enemigo", ha indicado, insistiendo nuevamente en que Teherán "no tendrá armas nunca armas nucleares".
Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut, si bien ha prometido "medidas mucho más duras y aplastantes" si Israel "continúa sus agresiones", también en territorio libanés.