Netanyahu, presionado por los suyos que exigen atacar las infraestructuras de Irán

Irán lanza varios proyectiles sobre territorio israelí como represalia por el bombardeo sobre los barrios del sur de Beirut

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Irán e Israel han vuelto a intercambiar ataques poniendo en crisis el acuerdo de paz que tanto ansía Estados Unidos. Las últimas horas los misiles han volado de un lado y otro, a renglón seguido de la arremetida de Netanyahu a Líbano, que ha desobedecido la petición expresa de Donald Trump de poner fin a la ofensiva militar sobre Líbano.

La madrugada ha dejado cielos 'encendido' por la oleada de misiles que ha lanzado Teherán, como respuesta a la ofensiva israelí contra el Líbano y la respuesta del Ejército de Netanyahu. Irán exige el fin de esos ataques, que forman parte de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

La posibilidad de una tregua en Oriente Medio vuelve a tambalearse con el fuego cruzado entre Irán e Israel, que también ha vivido el lanzamiento de misiles desde Yemen, donde los jutíes han reivindicado los "frentes unidos" para poner "fin a la era de la agresión israelí".

"La era de la agresión de la entidad enemiga israelí ha terminado. La entidad criminal solo comprende el idioma de la fuerza", ha difundido el Ministerio de Interior de Yemen, en un comunicado.

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En Teherán, capital de Irán, las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente, han sufrido los ataques del Ejército israelí.

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El sonido de las detonaciones en esas urbes que ya han sido objeto de ataques previos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, ha sido confirmado por la agencia de noticias iraní Fars y por las Fuerzas de Defensa de Israel.

Israel ignora la petición de Trump de evitar los ataques a Líbano e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha pedido contención a Israel para salvar un acuerdo de paz con Irán, pero Netanyahu se enfrenta a las exigencias desde la oposición que pide demostrar que Israel "es un Estado soberano".

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Ha sido el ex primer ministro israelí y líder de la coalición opositora Juntos, Naftali Bennett, quién ha instado a Benjamin Netanyahu, a responder al último ataque iraní y demostrar así que es un Estado soberano, en referencia a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Israel no ataque Irán en represalia.

"Esto es una prueba. ¿Israel es un estado soberano capaz de defenderse? La contención o una respuesta simbólica sería como decirles a nuestros enemigos que se puede derramar la sangre de nuestros ciudadanos", ha afirmado Bennett en redes sociales.

También el exministro de Defensa israelí Avigdor Liberman ha pedido una respuesta contundente. "Basta de contención. Debemos responder de inmediato y atacar la infraestructura estratégica de Irán", ha planteado.