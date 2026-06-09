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Internacional

Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Europa Press
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que responderá al incidente sufrido por un helicóptero del Ejército estadounidense que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz y que, según ha denunciado, habría sido «derribado» por fuerzas iraníes.

Trump habla de un "derribo" por parte de Irán

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormu"», afirmó Trump. El presidente estadounidense indicó además que los dos pilotos que viajaban a bordo del aparato resultaron ilesos: "Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", añadió.

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Los dos militares fueron rescatados sanos y salvos

Horas antes, el propio Trump había informado del rescate de ambos pilotos sin ofrecer detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

En las operaciones de búsqueda y rescate participaron unidades navales y aéreas estadounidenses bajo la coordinación del Mando Central de las Fuerzas Navales y de la 82ª División Aerotransportada. Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que el helicóptero AH-64 Apache se estrelló mientras realizaba labores de patrulla en aguas próximas a la costa de Omán.

Asimismo, precisó que los dos militares que se encontraban a bordo fueron «rescatados sanos y salvos» aproximadamente dos horas después del incidente. Por el momento, el CENTCOM no ha ofrecido más detalles sobre las causas del siniestro ni ha confirmado oficialmente que el aparato fuera alcanzado por fuerzas iraníes.

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