Su nombre es Decarlos Brown J. Y su imagen resulta ya imborrable, por atroz, para muchos tras asesinar a sangre fría en un tren a una joven

Declaran incompetente para ser juzgado al hombre que apuñaló a una refugiada ucraniana en un tren en EEUU

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Su nombre es Decarlos Brown J. Y su imagen resulta ya imborrable, por atroz, para muchos. Su imagen impasible, cortando el cuello sin piedad alguna a una refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, en un tren en Carolina del Norte, conmocionó a todos. La joven, sin saber lo que había pasado, ni cruzó palabra con él. No hizo nada y de repente, se dio cuenta en cuestión de segundos de que su vida iba a acabar en ese tren. Sin remedio.

El joven la dejó allí, moribunda. La mató son motivo aparente en agosto de 2025. En las imágenes del ataque grabados en vídeo, Brown “saca un cuchillo de su bolsillo, lo despliega, hace una pausa, se pone de pie y ataca a la víctima tres veces”.

Tras la publicación del vídeo, la alcaldesa de Charlotte, Vi Lyles, declaró: "Como muchos de ustedes, estoy con el corazón roto, y he estado reflexionando mucho sobre lo que realmente significa la seguridad en nuestra ciudad. Sigo comprometida a hacer todo lo posible para proteger a nuestros residentes y asegurar que Charlotte sea un lugar donde todos se sientan seguros".

Había sido detenido 14 veces desde 2007

El joven había sido detenido al menos 14 veces desde 2007 por delitos que incluyen agresión, robo y posesión de armas. En el momento del asesinato se encontraba en libertad tras haber sido liberado sin fianza, con una simple promesa de comparecer ante el tribunal.

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Ahora, Decarlos Brown J se enfrenta a un juicio que ha considerado que se encuentra incapacitado por segunda vez. Al escucharlo el joven arremetió contra el juez y dijo que iba a demandar al FBI, pero el tribunal considera que es un demente. El presunto asesino recibirá ahora medicación y tratamiento durante un máximo de cuatro meses para intentar recuperar su capacidad mental.

Si Brown no recupera la capacidad mental, podría ser internado bajo las leyes federales de internamiento, y una audiencia judicial posterior podría determinar si se le puede administrar medicación por la fuerza.