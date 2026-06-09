Gonzalo Barquilla 09 JUN 2026 - 18:28h.

La estudiante española agredida sexualmente en Milán por un grupo de jóvenes ha regresado ya con su familia tras denunciar

La Policía italiana analiza las cámaras de seguridad para identificar a los cuatro presuntos violadores de una estudiante española en Milán

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La estudiante española de 20 años que denuncia haber sido víctima de una violación grupal en Milán ha regresado a España junto a su familia mientras la Policía italiana trata de identificar a los presuntos agresores. Los investigadores están revisando las cámaras de seguridad de la discoteca donde comenzó la noche y de las calles cercanas, además de analizar muestras biológicas y registros telefónicos, para reconstruir lo sucedido y localizar a los responsables.

La agresión se habría producido durante la madrugada del 22 al 23 de mayo en las inmediaciones de la discoteca The Beach, en Via Corelli, situada en la periferia de la ciudad italiana. Según la reconstrucción publicada por varios medios italianos, la joven se encontraba realizando una estancia Erasmus en Milán cuando sufrió el ataque.

Cómo se produjo la agresión

La noche de los hechos, la joven se encontraba en la discoteca con una amiga también de nacionalidad española, apunta 'Corriere della Sera'. Dentro, ambas conocieron a dos chicos con los que pasaron parte de la noche y que se ganaron su confianza.

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En un momento dado de la madrugada, los dos jóvenes aprovecharon que la amiga de la víctima estaba ausente para invitarla a salir un rato fuera y seguir hablando. Ella aceptó, pero con la condición de volver rápido con su amiga, dos años mayor que ella, detalla el rotativo.

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Una vez se encontraban fuera, precisa la misma fuente, los dos individuos abandonaron la cordialidad y agredieron sexualmente a la joven en un rincón de una calle cercana a la discoteca. Ella trató de resistirse, pero la obligaron por la fuerza. Posteriormente, los dos chicos llamaron a otros dos amigos y forzaron a la víctima a subir a un coche.

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Fue abusada de nuevo y, después, el grupo desplazó el vehículo hasta una zona aún más aislada y oscura en los suburbios del este de Milán, cerca del aeropuerto de Linate, detalla 'Milano Today'. Allí fue violada por turnos por los cuatro individuos (que pudieron llegar a ser cinco, según diversos medios) antes de ser abandonada en la calle, mientras los agresores se daban a la fuga.

La joven fue auxiliada por su amiga y ya está en España

En estado de shock, la estudiante logró contactar con su amiga, que acudió a auxiliarla y la acompañó en taxi al Policlínico de Milán, a unos 20 minutos en coche desde la discoteca.

En la clínica Mangiagalli, especializada en la atención a víctimas de violencia sexual y que forma parte del Policlinico de Milán, recibió asistencia médica y psicológica. Los exámenes practicados detectaron indicios compatibles con una agresión sexual y, de forma posterior, la joven acudió a dependencias policiales para presentar una denuncia y relatar lo sucedido con el mayor detalle posible.

La Fiscalía de Milán activó el denominado "código rojo", el protocolo de urgencia que se aplica en casos de violencia sexual, y abrió una investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas han sido encomendadas a los agentes de la Brigada Volante de Milán y de la Policía de Mobile, que trabajan para identificar a los cuatro presuntos agresores.

Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca y de las calles cercanas, además de los registros telefónicos y los posibles restos biológicos que permitan obtener perfiles de ADN de los sospechosos. Mientras continúan las pesquisas, la estudiante ha decidido interrumpir su estancia Erasmus y regresar a España junto a su familia para recuperarse del trauma sufrido.