Claudia Barraso 09 JUN 2026 - 23:11h.

Muchos manifestantes han salido a las calles con máscaras, incendiando vehículos y contenedores y atacando a los servicios de emergencia

Un hombre intenta decapitar a otro en plena calle de Belfast, Irlanda del Norte: los vecinos logran salvarlo tras agredir al atacante

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La tensión sigue aumentando en Belfast, Irlanda del Norte, después de que un hombre de origen sudanés intentase decapitar a un hombre de 40 años en la avenida de Kinnaird, pero las personas que se encontraban en la calle consiguieron evitarlo llegando a golpearle.

Medios como la ‘BBC’ retrasmiten en directo la concentración de personas que ha salido a la calle en protesta de este ataque, que rápidamente obtuvo las respuestas de algunas autoridades como Keir Strarmer, que tildó la agresión de “repugnante”. Pero para los vecinos de la zona no es suficiente la denuncia pública, piden que se actúe.

La víctima -que se encuentra en estado grave- tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Royal Victoriacon graves heridas en la cara, cuello y espalda. El líder del DUP, Gavin Robinson, afirma que el apuñalamiento fue "bárbaro y medieval". El propietario de X, Elon Musk, se ha pronunciado al respecto escribiendo: "Basta".

Hombres enmascarados lanzan piedras y queman contenedores

Los manifestantes han salido a las calles y su actuación se ha vuelto tan violenta que incluso, 100 hombres enmascarados han salido a la calle y han empezado a lanzar piedras a una casa. Múltiples patrullas tratan de controlar la protesta tanto por el cielo como por las calles, para evitar que haya más heridos y más conflictos de carácter agresivo.

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“Se han incendiado contenedores en medio de la carretera y acabamos de oír explosiones cuando un autobús que se detuvo también salió ardiendo. Muchos jóvenes llevan máscaras o pasamontañas mientras sacan bengalas. Los agentes de policía han bloqueado ambos extremos de la carretera”, confirman algunos reporteros del mismo medio que se encuentran en la zona retrasmitiendo lo ocurrido en directo.

“Se cree que las explosiones que hemos escuchado son las llamas de los neumáticos del autobús que se ha incendiado. Es lo que confirmaban las autoridades antes y explican que el fuego podría haberse extendido a edificios cercanos, poniendo en riesgo a propiedades y vecinos. Hasta ahora, permiten que las multitudes continúen en las calles, pero algunos han comenzado a lanzar objetos a los servicios de emergencias”, añaden.