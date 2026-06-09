En el vídeo se puede ver cómo varias personas intentan intervenir e incluso uno de ellos golpea al agresor

Activistas antiinmigración ya han convocado protestas masivas tras el brutal ataque

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BelfastUn hombre de origen sudanés ha sido detenido tras intentar decapitar a un varón de 40 años en Belfast, Irlanda del norte. Los hechos ocurrieron en la avenida Kinnaird alrededor de las 22:30 horas. En el vídeo que circula por redes sociales se puede ver cómo varias personas intentan intervenir e incluso uno de ellos golpea al agresor para evitar el ataque, según 'Daily Mail'.

La víctima -que se encuentra en estado grave- tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Royal Victoriacon graves heridas en la cara, cuello y espalda. El líder del DUP, Gavin Robinson, afirma que el apuñalamiento fue "bárbaro y medieval". El propietario de X, Elon Musk, se ha pronunciado al respecto escribiendo: "Basta".

Keir Starmer: "Este ataque es repugnante"

En el vídeo se ve cómo varios hombres intentan intervenir golpeando y forcejeando con el atacante durante varios segundos antes de que los primeros agentes lleguen al lugar. El incidente ha provocado una gran conmoción en la localidad y activistas antiinmigración ya han convocado protestas masivas para esta noche. Ante el temor a las represalias, algunas publicaciones en redes sociales piden que los hombres mayores de 18 años que asistan vayan con ropa oscura y "estuvieran preparados para luchar o ser arrestados".

Las reacciones políticas no han tardado en aparecer también en redes sociales. Keir Starmer ha descrito el ataque como "repugnante" y ha asegurado que "no tendrá ninguna tolerancia para escenas abominables de violencia como esta en sus calles". "Mis pensamientos son ante todo con la víctima, y agradezco a los primeros intervinientes, incluidos los miembros del público que intervinieron", ha añadido.

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Nigel Farage: "Las autoridades deben revelar inmediatamente la identidad y el estado del atacante"

El líder de Reform UK, Nigel Farage, ha afirmado que el ataque es "horrible" en la plataforma X: "Lo que ocurrió anoche en Belfast es horrible. Las autoridades deben revelar inmediatamente la identidad y el estado del atacante. El público tiene derecho a la verdad".

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Y el miembro de la Asamblea por el DUP, Brian Kingston, ha destacado que la policía le había informado de que tanto la víctima como el presunto agresor viven en la zona: "Me dicen que tanto el agresor como la víctima viven en la zona y quiero felicitar a otros residentes que intervinieron e hicieron lo que pudieron arriesgándose para poner fin a este ataque. La gente necesita saberlo y tiene derecho a saber qué ocurrió y cómo pudo ocurrir un ataque tan bárbaro".