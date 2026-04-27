El presidente de EEUU estaba siendo entrevistado en el programa '60 minutes' de la CBS cuando una pregunta le hizo perder los nervios

El mensaje de Cole Allen, el autor del tiroteo, antes del ataque: señala a Donald Trump por "pedófilo, violador y traidor"

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Todos pasaron miedo en el ataque de Cole Tomas Allen, menos el interesado que, tras los momentos de tensión vividos por los disparos durante la cena de los corresponsable ha hecho varias entrevistas ante los medios estadounidenses. El republicano ha asegurado en televisión que "no tuve miedo, entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", pero poco después ha estallado contra la periodista de la cadena CBS cuando esta se atrevió a preguntarle a qué se refería el atacante con las acusaciones de pedófilo: "Eres una gente horrible", sabía que me ibas a hacer esa pregunta".

Las más de 2.000 personas, la mayoría periodistas y la cúpula del Gobierno Trump terminaron por los suelos cuando sonaron los disparos que hizo Cole Tomas Allen. En la sala se escuchan las voces de los agentes de Seguridad pedir que se tiren al suelo: "Por favor agáchense, agáchense, al suelo".

Eso hizo Trump: "Yo me agaché y la primera dama también. Yo había pasado por esas situación dos veces, ella no, pero lo manejó muy bien. Ella es muy lista y muy fuerte", aseguró el presidente a la periodista hablando de cómo Melanie Trump reaccionó al ataque. Todo transcurría tranquilamente, pero de pronto la pregunta de Norah O'Donnell le hizo perder los nervios al republicano, poco amistoso con los periodistas que no lo aplauden.

La comunicadora del programa '60 minutes' le leyó parte de la carta del atacante en el que acusa a Trump: "No voy a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes", pero no pudo terminar porque … cuando el presidente la atajó con agresividad:

"Estaba esperando a que lo leyeras, sabia que lo harías, por eres gente horrible. Sí, escribió eso, pero no soy un violador. No he violado a nadie. O'Donnell no se inmutó y siguió con profesionalidad: "¿Cree que se refería a Ud?"...Trump se repuso y volvió a reivindicar su: "No soy un pedófilo", pero siguió contra O'Donnell que mantuvo la mirada sin pestañear.

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"Ha leído esa basura escrita por un enfermo. Eh, me han relacionado con todo un asunto que no tiene nada que ver conmigo. Me exoneraron totalmente. Tus amigos del otro lado del plató son los que estuvieron involucrados en Epstein y esas cosas", atacó Trump sin saber, como es ya costumbre, a quién se refería el magnate republicano.

Los investigadores federales siguen buscando pistas que ayuden a aclarar los motivos del atacante, un profesor de 31 años de Torrance, California. La pregunta que desató los demonios de Trump se refería a una mensaje de Cole Tomas Allen a su familia.