Cole Allen, acusado de “intento de asesinato al presidente” Trump, podría afrontar cadena perpetua

Ana Verdejo 27 ABR 2026 - 22:02h.

Profesor, investigador, licenciado en ingeniería y creador de videojuegos: sus vecinos ven surrealista lo que ha pasado y la familia habla de radicalización.

Trump estalla contra la periodista que le preguntó a qué se refería el atacante al llamarlo "pedófilo": "Ha leído esa basura escrita por un enfermo, eres una persona horrible"

Compartir







La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado formalmente este lunes al sospechoso del tiroteo el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca que obligó a evacuar al presidente Donald Trump, de tres delitos, entre ellos el intento de asesinato al mandatario. Cole Allen, profesor californiano de 31 años, ha sido acusado también de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según recoge la cadena de televisión estadounidense CBS News. Estos delitos penales graves podrían llevarle a pasar la vida en prisión.

El detenido, que ha comparecido este lunes por primera vez desde el tiroteo del sábado y lo ha hecho ante el juez Matthew Sharbaugh, en el tribunal federal de Washington, estaba fuertemente armado cuando fue hallado por las fuerzas de seguridad. En particular, el sospechoso llevaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, ha precisado la fiscal adjunta, Jocelyn Ballantine, por lo que ha pedido su "detención preventiva".

El tribunal ha fijado una audiencia para el jueves por la mañana para determinar si el acusado deberá permanecer detenido. Hasta entonces, el juez ha aprobado la solicitud de la fiscalía que permanezca bajo custodia temporal. Allen, que ha acudido a la sede judicial con un mono azul de prisión, se ha mantenido en silencio y no ha llegado a declarar si se considera culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa. En todo caso, el próximo 11 de mayo tendrá lugar a una audiencia preliminar.

Profesor, investigador, licenciado en ingeniería y creador de videojuegos

Profesor, investigador, licenciado en ingeniería y creador de videojuegos. Según sus compañeros de universidad, una persona muy inteligente, que llegó a hacer prácticas en la NASA. De 31 años, Cole Allen trabajaba a tiempo parcial en una escuela donde había sido reconocido como maestro del mes.

Unas imágenes que distan mucho de la que ha recorrido el mundo entero, arrestado y esposado en el suelo, tras su intento de atentado. Solo unos minutos antes del ataque, Allen dejó a su familia un manifiesto en el que se autodenominaba Asesino Federal Amistoso. En él pedía perdón, pero aseguraba no estar dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manchara sus manos con sus crímenes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También hacía referencia a la facilidad con la que consiguió irrumpir en la ceremonia. "Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, agentes armados, detectores de metales...Y no hay nada"

Su hermana ha declarado que solía hacer comentarios radicales y que en varias ocasiones había mencionado la necesidad de hacer algo para arreglar los problemas del mundo. Allen vivía junto a sus padres en esta casa de Torrance, a 30km de Los Ángeles, en California. Allí hoy reina el silencio y los vecinos siguen conmocionados. "Que se llegue a este extremo es realmente surrealista", comentan.