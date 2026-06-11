Hasta el lugar se ha desplazado el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos de Arlington.

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Varias plantas y corredores del Pentágono han sido evacuados y cerrados este jueves debido a un "incidente con materiales peligrosos". El portavoz de la sede del Departamento de Defensa de EEUU, Sean Parnell, ha confirmado que los sistemas del complejo "han detectado un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que se determine su gravedad", según un mensaje publicado en redes sociales. La evacuación preventiva afecta a los pasillos del cuatro al siete, abarcando desde la segunda planta hasta la quinta del complejo.

"El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada", ha indicado Parnell. "Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes de los edificios", ha añadido, aunque no ha ofrecido detalles sobre las posibles causas del incidente mientras la investigación sigue en curso.

Hasta el lugar se ha desplazado el Equipo de Materiales Peligrosos del Departamento de Bomberos de Arlington. Los efectivos han sido vistos entrando en las instalaciones con equipos completos de protección química y máscaras antigás, lo que evidencia la seriedad con la que se está tratando la situación.

Un mensaje enviado por el equipo de seguridad del Pentágono, recogido por medios estadounidenses, indica que se requieren pruebas que podrían "llevar una o dos horas". "Es posible que vean personal de respuesta de diversas agencias y medidas de precaución en el patio central", señala el texto.