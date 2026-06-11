Claudia Barraso 11 JUN 2026 - 18:02h.

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega iba a ser trasladado a otra prisión cuando tuvo que ser ingresado en un hospital

El médico de la princesa Mette-Marit de Noruega advierte sobre su enfermedad: "Tenemos motivos para creer que le queda un año de vida"

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La crítica situación de la princesa Mette-Marit de Noruega tras un empeoramiento de su enfermedad, fibrosis pulmonar crónica, ha desestabilizado a la familia real, en especial a su hijo Marius Borg Høiby, que además de estar muy pendiente a la evolución de su madre, afronta la inminente sentencia del proceso penal por el que se encontraba en la prisión de Oslo.

El joven ha tenido que ser trasladado a un hospital que se encuentra al este de Noruega y ha sido supervisado continuamente por los médicos durante la pasada noche. Iba a ser trasladado a otra prisión porque en la que se encuentra hasta la espera del juicio, va a ser demolida. Sin embargo, poco antes de su traslado tuvo que ser llevado de urgencia al hospital, pero el medio ‘Se og Hør’, no ha confirmado los motivos médicos por los que el joven fue ingresado.

El hijo de la princesa fue llevado desde la cárcel hasta el hospital en un coche patrulla que le dejó en la puerta del centro y el joven tuvo que entrar andando escoltado por un agente. El próximo lunes 15 de junio será cuando Marius reciba la sentencia de su caso, siendo el final del proceso penal de más de un año de investigación que ha dejado en vilo a la Casa Real noruega durante todo este tiempo.

La Fiscalía ha solicitado siete años de cárcel para el joven

Por el momento, la Fiscalía ha solicitado siete años de prisión por los 40 cargos que se le acusan, desde violaciones hasta romper la orden de alejamiento que tenía contra dos de sus exparejas. Pero la familia real no está preocupada en la sentencia del joven, sino que pone todo su foco en el estado de salud de la princesa, que según confirmaron sus propios médicos a medios locales, es “muy grave”.

Durante una comparecencia médica celebrada en el Hospital Universitario de Oslo, el profesor Are Holm, uno de los responsables de su seguimiento clínico, ha explicado que el deterioro de la nuera del rey Harald ha sido mucho más rápido de lo esperado durante los últimos meses. El especialista considera que, de no someterse al trasplante a tiempo, a Mette-Marit le quedaría un año de vida.