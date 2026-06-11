El jefe del Ejecutivo neerlandés ha descrito la noticia como "terrible y estremecedora" y ha asegurado que todo el país comparte el dolor de los afectados

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Al menos tres personas han muerto, entre ellas dos menores, después de que un vehículo arrollara a un grupo de ciclistas que participaba en un campamento escolar en la localidad de Hulst, en el sur de Países Bajos.

Según ha informado la radiotelevisión neerlandesa NOS, en el siniestro han fallecido dos niños y un adulto, mientras que otros cuatro menores han resultado gravemente heridos.

El grupo estaba formado por 14 niños y dos adultos

El accidente se produjo en torno a las 12.30 horas en una carretera de dos carriles que conecta las aldeas de Terhole y Vogelwaarde, en la provincia de Zelanda.

Por causas que todavía se investigan, el vehículo embistió a un grupo compuesto por 14 menores y dos adultos, que circulaban por un carril bici en el marco de un campamento escolar. Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona para atender a las víctimas y trasladar a los heridos a distintos centros hospitalarios.

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Además de las tres víctimas mortales, cuatro niños han sufrido heridas de gravedad, mientras que el resto de integrantes del grupo resultaron ilesos o presentaron lesiones de menor consideración.

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Las autoridades neerlandesas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello y determinar las posibles responsabilidades del conductor.

El primer ministro califica la tragedia de "terrible y estremecedora"

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha expresado su consternación por lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas.

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"Lo que debería ser uno de los momentos más especiales para cualquier niño y cualquier escuela primaria, el campamento escolar, termina convirtiéndose en una pesadilla", ha señalado en un comunicado difundido por su oficina.

"Les deseo a todos mucha fuerza en estos momentos difíciles. Países Bajos están con ellos y comparten su dolor", ha añadido. La tragedia ha causado una profunda conmoción en la región de Zelanda y en el conjunto del país, especialmente por tratarse de un grupo de escolares que disfrutaban de una actividad al aire libre.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades locales y educativas han activado protocolos de apoyo psicológico para los familiares de las víctimas y para los compañeros de los menores afectados por el atropello.