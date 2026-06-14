La joven había compartido en sus redes sociales varias imágenes de la actividad apenas unos minutos antes del accidente

Seis detenidos por la organización del salto de puenting en el que murió una joven de 21 años en Brasil

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María Eduarda Rodrigues, la joven brasileña de 21 años que murió este fin de semana durante un salto de puenting en el estado de São Paulo, había compartido en sus redes sociales varias imágenes de la actividad apenas unos minutos antes del accidente.

Entre las publicaciones destaca una fotografía del puente desde el que iba a lanzarse acompañada de un mensaje que, tras lo ocurrido, ha adquirido un significado especialmente trágico: "¿Quién fue el loco que me dejó venir a saltar de un puente?".

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Una joven de 21 años que trabajaba en un gimnasio

La joven, graduada en Educación Física y trabajadora de un gimnasio, también mostró a sus seguidores distintos momentos previos al salto en el conocido Puente del Esqueleto, situado en el municipio de Limeira. Lo que iba a ser una jornada de ocio terminó convirtiéndose en una tragedia cuando, según las primeras investigaciones, fue lanzada al vacío sin que estuviera correctamente asegurada al sistema de seguridad.

Las autoridades brasileñas investigan ahora las circunstancias del accidente, ocurrido durante una actividad organizada por una empresa privada. Los informes preliminares apuntan a un fallo en la colocación de los arneses y las cuerdas de protección, lo que provocó que la joven cayera sin ningún tipo de sujeción. El suceso quedó grabado en vídeo y las imágenes muestran la reacción de alarma de los presentes al percatarse de que algo había salido mal.

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Tras la caída, varias personas intentaron reanimarla mientras llegaban los servicios de emergencia, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La investigación continúa abierta y, por el momento, al menos seis personas relacionadas con la organización del salto han sido detenidas.