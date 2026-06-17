Donald Trump fue el último en llegar a la habitación del Hotel Royal de Évian, sede de la cumbre del G7

Los líderes del G7 se reúnen con Donald Trump: el intento de dejar atrás las tensiones y los desencuentros

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La tercera y última jornada de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian comenzó con una reunión de trabajo en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó sobre su papel protagonista pese a no ser el anfitrión, en una semana marcada por su acuerdo con Irán.

En la reunión, como de costumbre, Trump fue de los últimos líderes en llegar, cuando la mayoría estaban ya sentados esperando, y al entrar en la habitación del Hotel Royal de Évian, sede de la cumbre, dijo irónicamente pero con semblante serio: "Soy el jefe", para a continuación quejarse del calor reinante.

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Los países miembro del G7 han aplaudido el acuerdo preliminar alcanzado el domingo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto abierto en Oriente Próximo y han destacado que abre "una oportunidad" para la región, al tiempo que han dicho que "supone una oportunidad histórica para evitar que Irán se haga con armas nucleares", algo que Teherán ha rechazado en reiteradas ocasiones que figure entre sus objetivos.

Los líderes aplauden el acuerdo

"Reconocemos el avance y la oportunidad que existen actualmente en Oriente Próximo", han indicado los países del bloque --Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido-- en un comunicado publicado tras la cumbre celebrada durante los últimos días en la ciudad francesa de Évian. "Aplaudimos el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, alcanzado bajo el firme liderazgo del presidente (estadounidense, Donald) Trump y con el apoyo de los países mediadores, que ofrece una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas", han señalado.

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Así, han expresado su apoyo a la aplicación de esta "oportunidad histórica" y se han mostrado "dispuestos a contribuir", antes de hacer hincapié en la necesidad de un paso libre a través del estrecho de Ormuz, afectado por restricciones de Irán y un posterior bloqueo de Estados Unidos en el marco del conflicto.