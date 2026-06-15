Donald Trump llega a la cumbre del G7 en Francia presumiendo de acuerdo con Irán, pero sin querer desvelar más detalles antes de la firma en Suiza

Irán valida el acuerdo con EEUU y el alto el fuego entra en una fase clave: Suiza acogerá la firma

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Irán daba por válido al acuerdo alcanzado con Estados Unidos después de que Donald Trump consiguiese una posible salida del conflicto que dio por vencido antes de tiempo y del que sus tropas quedaron acorraladas después de que el estadounidense no consiguiese el apoyo que esperaba por parte de muchos de sus aliados.

Ese acuerdo consistía en un anuncio del alto el fuego y el levantamiento parcial del bloqueo en el Estrecho de Ormuz y aunque Donald Trump quiera verlo como una suma a su lista de trofeos, en realidad el régimen de los ayatolás tienen en sus manos el futuro del conflicto armado que tanta repercusión ha tenido en el resto de los países. Y aunque la normalidad costará un tiempo volver a recuperarla después de la crisis que ha generado en muchas economías, la liberación del Estrecho de Ormuz es un punto clave.

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Sin embargo, tras ese acuerdo alcanzado con Estados Unidos, Irán todavía pide más y exige el fin de las operaciones israelíes en el territorio, donde Israel ya ha ocupado partes del sur del país. Aunque Donald Trump ha hecho público algunos de los puntos claves alcanzados, sobre todo los que más le interesaba revelar, los detalles de ese acuerdo todavía no se conocen en su totalidad, pero el presidente estadounidense confía en que Ormuz esté abierto completamente a partir del viernes, cuando se firme el acuerdo en Suiza.

Así se ha presentado Trump en la cumbre del G7

En Eivan,- Les Bains, Francia, donde "Trump ha llegado con el acuerdo bajo el brazo", según confirma el reportero Carlos Herranz: "Ha alardeando de su buena repercusión en bolsa, pero entre los líderes europeos prima la cautela al desconocerse la letra pequeña". Muchos de los líderes europeos siguen desconfiando de la palabra de Trump, algo normal teniendo en cuenta que inició la ofensiva contra Irán sin antes avisar a sus aliados de la OTAN.

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Pero de lo que más desconfían es en "no saber si el Estrecho de Ormuz va a volver o no al 'status quo' anterior a la guerra, si la situación en el Líbano está incluida o no en dicho acuerdo o qué va a pasar con el programa nuclear iraní. A esta hora, los líderes del G7 están en reunidos en la cena inaugural presidida por Emmanuel Macron para saber quién es su último G7 antes de abandonar el poder".

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Su gran reunión tras la celebración de su cumpleaños

Donald Trump ha celebrado su 80 cumpleaños en la cumbre del G7 con un mensaje muy importante para el resto de líderes: el acuerdo alcanzado con Irán y la buena noticia de que algunos barcos que llevan atrapados meses en el estrecho de Ormuz ya han empezado a salir, aunque no la gran mayoría, según ha confirmado él mismo acompañado por el presidente francés Emmanuel Macron.

Trump ha confirmado abiertamente que "para el viernes el estrecho estará completamente abierto", pero su palabra no es de fiar después de que durante semanas de conflicto, haya ido vendiendo una realidad muy distinta a la que se ha vivido en Irán. Todo lo que pueda decir no será oficial hasta que no se produzca esa firma en Suiza, de hecho él mismo no se ha querido pillar los dedos desvelando más detalles sobre el acuerdo iraní.

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Lo que sí ha dejado claro es que ha conseguido convencer a Irán para que no tenga armas nucleares, pero no ha querido pronunciarse sobre las sanciones económicas al país, algo que a generado mucha incertidumbre después de que algunas fuentes estadounidenses hayan descartado la posibilidad de que las tropas israelíes se retirasen del Líbano, requisito fundamental para que se produzca esa firma por parte de Irán.