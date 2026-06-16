Las relaciones entre el mandatario estadounidense y varios de sus socios internacionales arrastran años de tensiones

El presidente estadounidense ha acaparado buena parte de la atención durante la reunión

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Los principales líderes del G7 han vuelto a coincidir en Francia en una cumbre marcada por los conflictos internacionales, las negociaciones sobre Ucrania y Oriente Próximo y, una vez más, por la figura de Donald Trump. El presidente estadounidense ha acaparado buena parte de la atención durante una reunión en la que varios de los dirigentes presentes han tenido que dejar a un lado antiguos desencuentros para intentar preservar la unidad del grupo.

La jornada arrancó con una imagen simbólica: los representantes de las principales economías occidentales aguardaron la llegada de Trump antes de la tradicional fotografía de familia. Pese al ambiente cordial exhibido ante las cámaras, las relaciones entre el mandatario estadounidense y varios de sus socios internacionales arrastran años de tensiones y desencuentros públicos.

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Los desprecios de Trump a varios de los líderes

Uno de los casos más evidentes es el del presidente francés, Emmanuel Macron, anfitrión de la cumbre. A lo largo de los últimos años, Trump ha lanzado comentarios despectivos sobre el dirigente francés e incluso sobre aspectos de su vida personal. Sin embargo, durante este encuentro ambos han tratado de mostrar una imagen de normalidad institucional en un momento especialmente delicado para la estabilidad internacional.

Tampoco han estado exentos de tensiones otros líderes presentes en la reunión. El primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; o el canciller alemán, Friedrich Merz, han sido objeto en distintos momentos de críticas o comentarios poco diplomáticos por parte del presidente estadounidense. Precisamente Merz protagonizó uno de los gestos más comentados de la jornada al regalar a Trump una camiseta de la selección alemana con el número 47, en referencia a su actual mandato presidencial.

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La relación más compleja sigue siendo, no obstante, la que mantiene con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Ambos han protagonizado algunos de los enfrentamientos verbales más duros de los últimos años a cuenta de la guerra en Ucrania. Sin embargo, durante la cumbre han intentado rebajar las tensiones y escenificar una mayor sintonía. Trump llegó incluso a expresar su deseo de que Rusia alcance un acuerdo con Ucrania para poner fin al conflicto.