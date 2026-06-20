Donald Trump considera que el ICE ha sido maltratado por los medios de comunicación a niveles jamás vistos

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado este sábado en redes sociales una encuesta para elegir entre el nombre de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, "hielo" en inglés) y Servicio Nacional de Control de Inmigración y Aduanas (NICE, "amable" en inglés) para el polémico organismo parapolicial federal dedicado a perseguir a inmigrantes indocumentados.

"Si tuvieran que decir 'hemos ido hoy a unas instalaciones NICE (amables)', tendríamos un nombre mucho más prestigioso simplemente añadiendo una N de Nacional a ICE", ha explicado. El cambio "dejaría totalmente descolocados a los reporteros y periodistas fraudulentos, deshonestos y antipatriotas", ha argumentado el mandatario estadounidense.

Tendrán que decir "Agentes NICE (amables) han deportado a un violento narcotraficante", ha argumentado. "Se van a volver muy locos. No van a saber ni cómo llevarlo", ha añadido.

"Son grandes patriotas que trabajan duro", según Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca asegura que "le encanta a todo el mundo", "pero el legendario Tom Homan le ha dicho que a los agentes no les gusta tanto como al resto de la población", por eso pie votar en una encuesta si cambiar o no el nombre.

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Trump considera que "el ICE ha sido maltratado por los medios de comunicación mentirosos a niveles jamás vistos". "Son grandes patriotas que trabajan duro y hacen un trabajo fantástico en un entorno muy hostil", ha planteado Trump, que atribuye gran parte de esta hostilidad a "los 'dumocrats' (tontos demócratas) y a los medios de comunicación mentirosos". "Gracias por vuestra atención a esta cuestión. JDT", concluye el mensaje, escrito por el propio mandatario estadounidense según se deduce de las iniciales que cierran el texto.

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Agentes federales movilizados para detener a inmigrantes ilegales han protagonizado numerosos incidentes, incluida la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses por parte del cuerpo en Minneapolis, lo que ha provocado la convocatoria de numerosas manifestaciones por todo Estados Unidos. Asimismo se ha criticado la escasa formación de estos agentes y su excesivo uso de la fuerza.