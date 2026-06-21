Donald Trump ha amenazado con convertirse en el "ángel de la guarda" en Ormuz y quedarse con un 20% del crudo

El vicepresidente de Estados Unidos, en Suiza para iniciar las negociaciones de paz con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado en términos enérgicos a los negociadores iraníes en Suiza que no tendrá ningún problema en aniquilar su país si las conversaciones no fructifican o Teherán decide mantener el cierre sobre el estrecho de Ormuz que declaró ayer en represalia por la ofensiva israelí en Líbano.

"Les dije que como cerraran el estrecho se quedarán sin país. Ni siquiera podrán regresar a su puto país", ha asegurado el presidente estadounidense a la cadena Fox News en un momento crucial como es el comienzo de la cumbre diplomática de Bürgenstock.

Es más, Trump ha vuelto a insistir en su amenaza de que Estados Unidos podría tomar perfectamente por la fuerza el estrecho de Ormuz e incluso actuar como "recaudador de peajes", como ha hecho Irán durante el conflicto.

El presidente ha asegurado que podría convertirse incluso en el "ángel de la guarda del estrecho y quedarse con el 20% del petróleo". "Podriamos tomar el control del estrecho si es necesario. Podría arrasar el país si quisiera. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros cobraremos los peajes", ha avisado.

El aviso que lanzó sobre un posible peaje

Hace unos días avisó de que no habrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, pero, de haberlo, será el que imponga Washington si en el plazo de 60 marcado no hay acuerdo con Irán. "No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo del alto el fuego de 60 días y no habrá peajes tras los 60 días, a menos que los imponga Estados Unidos si no se completa el acuerdo y por los servicios prestados", ha apuntado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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El mandatario estadounidense ha destacado que su país ha sido el "ángel de la guardia" de los países de Oriente Próximo "en el pasado, el presente y el futuro" y por ello considera adecuado este peaje "para la devolución de los costes".

Irán ha anunciado este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano mientras continúa abierta la vía diplomática. Las delegaciones de los dos países encabezadas por Mohamad Baqer Qalibaf por Irán y JD Vance por Estados Unidos se reunirán este domingo en Suiza.