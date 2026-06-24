Claudia Barraso 24 JUN 2026 - 18:06h.

Shaun Burton tenía 60 años y se saltó el semáforo en rojo, lo que provocó la colisión con el otro tren

Dos trenes colisionan al norte de Londres: al menos un muerto y 89 heridos

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Una persona perdió la vida y ciento de personas han resultado heridas debido al choque entre dos trenes cerca de la localidad británica de Bedford. Las primeras hipótesis apuntaban a que el primer tren sufrió un fallo en el sistema de seguridad y que el segundo chocó con la parte trasera.

Sin embargo, tal y como han confirmado medios como el ‘Daily Mail’, el conductor, Shaun Burton, del primer tren se había saltado un semáforo rojo antes del trágico accidente. El culpable, murió en el momento, a los 60 años. El primer informe ha confirmado que el tren del señor Burton se saltó la luz roja cerca del lugar del accidente en Elstow, cerca de Bedfort, pasadas las 17:15 de la tarde.

En el mismo documento, las autoridades han confirmado que no es posible saber por qué el conductor no freno y si le saltó una señal de emergencia en el sistema, la cual se supone que tiene que aparecer en la máquina en caso de que el maquinista se salte una señal importante. Los datos de la caja negra reflejan que el señor Burton sí llegó a frenar, nueve segundos antes del accidente y consiguió reducir el tren de 76 Kilómetros horas hasta los 50.

Ocho heridos en estado grave

Más de 100 personas tuvieron que ser trasladadas al hospital para recibir asistencias sanitarias por las lesiones provocadas durante el impacto. De todas ellas, 53 permanecen hospitalizadas, ocho de ellas en estado crítico y solo el conductor falleció en la tragedia. Lo que tratan de investigar las autoridades es por qué el otro tren no recibió una alerta, advirtiendo al otro conductor de que uno de los vehículos se había saltado el semáforo rojo.

En una cuenta de la red social Bluesky, el usuario Pete Knapp, que se identifica como uno de los pasajeros, publicó varios contenidos, con fotos y vídeos, que relataban que el accidente había sido "una colisión instantánea", sin "bocinas, alertas, explosiones, ni signos de terrorismo".