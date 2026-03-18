Mabel Cupet Adamuz (Córdoba), 18 MAR 2026 - 14:02h.

La investigación sigue abierta; la rotura de un carril, principal hipótesis del siniestro que dejó 46 fallecidos

Convocan una manifestación en Huelva para homenajear a los fallecidos

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Se cumplen dos meses del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), un suceso que marcó un antes y un después y que sigue muy presente en la memoria colectiva.

Aquel siniestro, que implicó a dos convoyes y dejó un balance de 46 fallecidos, 29 heridos graves y 123 heridos leves, tres personas permanecen aún hospitalizadas, y cuantiosos daños materiales, generó una profunda conmoción social y abrió un intenso debate sobre la seguridad en la red ferroviaria.

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La investigación sobre el siniestro continúa abierta

Desde esa fatídica tarde del 18 de enero la Justicia, la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) trabajan para esclarecer el siniestro. A día de hoy, no se ha presentado un informe concluyente, aunque la principal hipótesis apunta a la rotura de uno de los carriles como origen del siniestro.

Según las primeras reconstrucciones técnicas, una fractura en la vía habría provocado la pérdida de estabilidad de uno de los trenes, desencadenando el posterior accidente. Los expertos analizan ahora si dicha rotura pudo deberse a un fallo estructural previo, a un desgaste no detectado en las labores de mantenimiento o a factores externos que afectaran a la infraestructura.

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Los afectados buscan respuestas

La falta de respuestas claras ha incrementado la inquietud entre familiares y afectados, quienes reclaman mayor transparencia, celeridad en las pesquisas y la depuración de responsabilidades si se confirma algún tipo de negligencia.

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El impacto emocional sigue siendo especialmente duro para quienes perdieron a seres queridos o resultaron heridos. Muchas familias continúan inmersas en procesos de recuperación física y psicológica.

Es el caso de José Manuel de 20 años que fue salvado por dos chicos tras el accidente, su padre, Carmelo Durán, cuenta como su vida ha cambiado de manera radical desde aquel día, y confiesa que lo están pasando mal por ver a su hijo así de destrozado tan joven. Tiene pesadillas nocturnas y ataques de pánico. No ha podido reincorporarse a su trabajo porque todavía arrastra varias fracturas.

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El accidente no solo ha cambiado la vida y la rutina de José Manuel, también la de su padre que trabaja como vendedor de la ONCE y por el momento se encuentra de baja para poder cuidar de su hijo en esta etapa tan complicada.

Mario Samper es otro de los afectados, nos cuenta que hoy no es un día fácil, pero tampoco han sido fáciles estos días atrás desde el pasado 18 de enero. Asegura que físicamente aún se encuentra con dolores y con un hueso roto, por lo que acude a diario a rehabilitación. Pero lo peor no es lo físico, sino su estado anímico ya que aún está procesando la situación “Cada día voy al tren y recuerdo lo que pasó”. Además asegura que como portavoz de la asociación de víctimas está en contado constante con los afectados y sus familiares “mucha gente me llama llorando”.

“Seguimos indignados, no tenemos respuesta y tenemos muchas necesidades” concluye Samper.

Convocada una manifestación

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado en Huelva una manifestación para el viernes, 20 de marzo, a las 18,00 horas, en memoria de los fallecidos y "por la seguridad ferroviaria", y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido".

Una marcha que arrancará en la estación de ferrocarriles de Huelva y que discurrirá por las calles de la ciudad hasta llegar a la céntrica la plaza de las Monjas donde los afectados leerán un manifiesto.

El acto tiene como objetivo rendir homenaje a quienes perdieron la vida, mostrar apoyo a los heridos y sus familias, y mantener viva la reivindicación de justicia y transparencia. Los organizadores esperan una amplia participación ciudadana, en lo que consideran un gesto necesario para no caer en el olvido.

Dos meses después, el recuerdo del accidente sigue muy presente. La concentración del viernes se plantea como un nuevo punto de encuentro para el duelo colectivo, pero también como una llamada a las instituciones para que se esclarezcan los hechos y se eviten tragedias similares en el futuro.