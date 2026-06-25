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Una pasajera española, detenida en Brasil por proferir insultos racistas contra los trabajadores de un vuelo

Avión de la aerolínea Latam
La mujer viajaba en un vuelo de Latam desde San Luis, en el estado de Marañón. Europa Press
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Una pasajera española ha sido detenida en el aeropuerto de Guarulhos del estado de Sao Paulo, Brasil, acusada de proferir insultos racistas a los trabajadores del vuelo en el que viajaba con la compañía Latam.

La Policía federal brasileña ha informado en un comunicado que la mujer, que voló desde Sao Luis, fue retenida por los delitos de "injuria racial" que en Brasil, según la legislación, supone una pena de entre dos y cinco años de prisión y la imposición de una multa.

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El resto de pasajeros del vuelo alertaron de los comentarios de la mujer tras entender que la detenida estaba insultando a los trabajadores responsables del equipaje por su raza.

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