La pasajera se enfrenta a penas de entre dos y cinco años de prisión y la imposición de una multa por los supuestos delitos de "injuria racial"

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Una pasajera española ha sido detenida en el aeropuerto de Guarulhos del estado de Sao Paulo, Brasil, acusada de proferir insultos racistas a los trabajadores del vuelo en el que viajaba con la compañía Latam.

La Policía federal brasileña ha informado en un comunicado que la mujer, que voló desde Sao Luis, fue retenida por los delitos de "injuria racial" que en Brasil, según la legislación, supone una pena de entre dos y cinco años de prisión y la imposición de una multa.

El resto de pasajeros del vuelo alertaron de los comentarios de la mujer tras entender que la detenida estaba insultando a los trabajadores responsables del equipaje por su raza.