El hombre portaba 4,5 kilos de cocaína en un vuelo procedente de Costa Rica y con destino final a Bruselas

Las primeras pesquisas apuntan a que el anciano arrestado habría sido captado por una organización de narcotraficantes

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La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a un pasajero de 86 años y nacionalidad sueca que, en un vuelo procedente de Costa Rica y con destino final a Bruselas, ocultaba en su maleta 4,5 kilos de cocaína.

Las primeras pesquisas apuntan a que el anciano arrestado habría sido captado por una organización de narcotraficantes por su precaria situación económica y de salud. A cambio de dinero, le habrían encargado realizar varios viajes con droga a Bogotá, Dubái, Barcelona y Madrid.

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Una maleta con sustancias estupefacientes

Estas redes delictivas operan de manera masiva utilizando tácticas de ingeniería social para captar a personas vulnerables a través de canales directos como WhatsApp, SMS y redes sociales.

Según informa la comandancia de la Guardia Civil, el arresto se practicó el pasado 5 de junio cuando agentes de la Unidad de Fiscal y de Fronteras de Madrid detectaron una maleta procedente de San José (Costa Rica), con destino final Bruselas (Bélgica), que era susceptible de contener sustancias estupefacientes en su interior.

Tras localizar al pasajero y proceder a la apertura del equipaje, se halló en el interior 4.555 gramos de cocaína, distribuida en 9 cilindros envueltos en papel.

Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó el ingreso en prisión del pasajero.