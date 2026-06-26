Declarada la situación de emergencia en la península de Crimea por los ataques de Ucrania

Las autoridades prorrusas atribuyen la medida al impacto económico de los recientes ataques ucranianos, que han dejado varios muertos

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Las autoridades de Crimea, península anexionada por Rusia en 2014, han declarado este viernes la situación de emergencia regional tanto en este territorio como en la ciudad portuaria de Sebastopol debido a las consecuencias económicas derivadas de los recientes ataques ucranianos. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha anunciado que, junto al gobernador de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, se ha decidido declarar el estado de emergencia con el objetivo de "normalizar" la situación y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Según ha explicado en un comunicado difundido a través de Telegram, la medida pretende "garantizar el funcionamiento estable de todos los sectores" ante el incremento de los ataques lanzados por las fuerzas ucranianas.

Asimismo, Aksionov ha señalado que esta decisión permitirá "asegurar con la máxima celeridad una vuelta a la normalidad para la población" desde el punto de vista legal y administrativo.

Los últimos ataques han dejado víctimas mortales

La declaración llega después de varios ataques registrados en la península durante los últimos días.

El pasado 21 de junio, las autoridades prorrusas informaron de que cuatro personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque con drones contra la zona de Kerch, en el este de Crimea.

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Este jueves, un nuevo ataque dejó dos fallecidos, entre ellos un menor de edad, lo que ha agravado la situación en la región. Como consecuencia de estos ataques, las autoridades han adoptado nuevas medidas de emergencia, entre ellas la suspensión de la venta de combustible a la población, salvo para determinados servicios o actividades consideradas esenciales, con el objetivo de garantizar el abastecimiento mientras continúa la situación de crisis.