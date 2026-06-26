Gestos de supervivencia y conservación salen a la luz con nuevas imágenes del terremoto de Venezuela

Todo sobre el terremoto de Venezuela, minuto a minuto

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Las nuevas imágenes del terremoto de Venezuela muestran, con una crudeza estremecedora, cómo la vida de miles de personas quedó partida en dos en apenas unos segundos. Eran las seis de la tarde cuando el país se paralizó por completo. No importaba qué hacía cada uno, sino dónde estaba en el momento en que el doble temblor sacudió el suelo con una fuerza brutal.

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Carreras para sobrevivir

En cuestión de instantes, escenas cotidianas se transformaron en puro terror. Lo que eran risas entre amigas se convirtió en gestos de horror y miedo, en un estado de pánico en el que lo único importante era encontrar refugio. Para muchos de los que lograron escapar de la muerte, todo se redujo a agarrarse a lo más cercano para huir y afrontar el shock.

Las imágenes también muestran a personas protegiendo lo que más quieren, incluso con su propio cuerpo si era necesario. Es el caso de una madre embarazada que cubre a su hijo pequeño mientras el suelo tiembla bajo sus pies. En otros vídeos, se escuchan gritos desesperados que instan a correr para alejarse de edificios que se desplomaban como si fueran naipes envueltos en nubes de polvo y cascotes.

Hay quienes vieron el desastre desde el muelle y quienes lo presenciaron desde las alturas. Y también quienes lo vivieron en el peor momento posible, como un joven que retransmitía en directo una partida online cuando comenzó el temblor. Cada uno estaba en su lugar, con su música, con su rutina, pero para todos sonó el mismo ruido: el de la tierra rompiéndose bajo sus pies.