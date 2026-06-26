Unicef alerta de que cuatro millones de niños y niñas viven en las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela.

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Unicef alerta de que cuatro millones de niños y niñas viven en las zonas más afectadas por el terremoto en Venezuela. Las historias de algunos de ellos rompen el alma. Empezamos por Alejandro que cuando le preguntan por sus padres comienza diciendo "mi mamá se llama" a mi mamá se llamaba. Sabe ya que ha muerto, y en un segundo sus palabras lo demuetran con una mueca en el rostro. "Mi papá se llama Nelvin y mi mamá se llama, se llama, se llamaba... Maira".

Santiago es otro de los pequeños que ha mirado al terror a los ojos. Con la cara ensangrentada le dice su nombre y el de sus padres a unos voluntarios. No sabe nada de ellos.

Y Mateo, con una pierna entablillada, busca a su padre. Sobrecoge cómo habla de la muerte de su madre. Tiene grabado el momento exacto en el que dejó de respirar. "Mi mamá dejó de respirar ayer a las 7.30 horas".

Niños a los que, en una situación así, les toca ser valientes. Otro pequeño consuela a su padre que está atrapado y se viene abajo. Tiene las piernas atrapadas aunque aún puede moverlas. En un momento dado, el hijo le dice, "no llores, papá". La valentía de los niños en un país roto: Venezuela.