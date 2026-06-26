"Las noticias que nos llegan no son positivas", afirma el presidente canario, Fernando Clavijo, que indica que "están desescombrando el edificio"

La última hora del doble terremoto en Venezuela, en directo: búsqueda contra reloj de supervivientes entre los escombros

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El Ejecutivo canario permanece atento a las últimas novedades llegadas desde Venezuela ante la ausencia de noticias de los trabajadores de la oficina de la Delegación del Gobierno de Canarias en el país tras el devastador doble terremoto que ha sacudido a todo el territorio.

Según ha expresado el presidente canario, Fernando Clavijo, lo que les consta en estos momentos es que se está “desescombrando el edificio”, que se derrumbó al ser sacudido por los seísmos.

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela y otros trabajadores, desaparecidos

Según ha precisado, atendiendo a los medios a preguntas sobre la delegada del Gobierno canario en Venezuela, Isabel Jara, que permanece desaparecida, las noticias “no son positivas”, dado que el edificio se vino abajo y ella vivía en el ático.

"No podemos confirmar el fallecimiento, pero las noticias que nos llegan no son positivas. No perdemos la esperanza y esperemos que en cuanto amanezca podamos saber más y la podamos encontrar", ha apuntado.

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Al respecto, Clavijo ha indicado que están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada de Venezuela, y que el estado general es de preocupación pues todavía no ha llegado la maquinaria pesada y lo previsible es que el número de víctimas suba "considerablemente". En el lugar, los equipos de rescate trabajan contra reloj en busca de supervivientes.

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De igual modo, el presidente del Gobierno canario ha indicado que han contactado además con las 22 entidades de canarios en Venezuela para habilitar espacios para personas que se han quedado sin hogar y albergarlas de manera temporal hasta que solucionen su situación.

En esa línea, ha indicado también que toda ayuda se debe gestionar a través del Gobierno de España y que es el Gobierno venezolano el que debe demandar qué necesita, pues "mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos genera más un problema que una ayuda".

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Tres días de luto oficial en Canarias

Por otro lado, Fernando Clavijo ha anunciado que el Gobierno canario declarará tres días de luto oficial y convocará un Consejo de Gobierno extraordinario para canalizar medidas de ayuda, así como una declaración oficial de apoyo, con la previsión de que llevarán "mucho tiempo" las labores de reconstrucción y recuperación de la normalidad.

Exteriores eleva el número de desaparecidos

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado este viernes a tres los españoles fallecidos en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela mientras que la cifra de desparecidos asciende ya a 99. Además, hay cuatro españoles localizados y atrapados bajo los escombros y ha informado de que el Gobierno tiene intención de repatriar a un grupo de turistas españoles que han quedado atrapados en el país.