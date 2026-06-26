Maitena Berrueco 26 JUN 2026 - 12:08h.

Además se busca también al empresario vizcaíno Jon Sustacha, de 69 años y residente en Venezuela

Ambos residían en edificios que se han desplomado tras los terremotos, en La Guaira

Compartir







San SebastiánEntre las muchísimas víctimas de los devastadores terremotos de Venezuela se cuenta Alazne Solabarrieta, de ascendencia vasca, fallecida este pasado jueves en el seísmo registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. Además, hay, al menos, otros dos ciudadanos vascos desaparecidos: María del Coro Barriola y Jon Sustacha, una guipuzcoana y un vizcaíno, ambos residían en edificios que se han desplomado en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Nada se sabe de María del Coro Barriola, una de las ciudadanas vascas que, horas después de los devastadores terremotos que ha sufrido Venezuela, sigue desaparecida. Su familia la busca, desesperadamente y se teme lo peor porque residía en uno de los bloques de viviendas que se han venido, literalmente, abajo: "Creemos que está debajo de los escombros", lamentan.

PUEDE INTERESARTE El terror de los pasajeros de un avión a punto de despegar en un aeropuerto cerca del epicentro de los terremotos en Venezuela

María del Coro Barriola, de padres donostiarras y residente en Venezuela, estaba "en el edificio Bahía Real en la Avenida Costanera, frente al bulevar, en Los Corales, La Guaira", cuando la tierra tembló y el edificio "colapsó por completo".

Desde entonces, no hay rastro de ella. La guipuzcoana es una de las muchas personas que permanecen desaparecidas tras los devastadores terremotos que han dejado, al menos, 235 personas muertas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Su familia ha emprendido su búsqueda, entre otras vías, a través de las redes sociales donde han publicado una fotografía de María del Coro, junto a un número de teléfono y la localización exacta del lugar en el que se encontraba cuando los terremotos sacudieron el país. Desesperados por encontrarla suplican "apoyo".

Se busca al empresario vizcaíno, Jon Sustacha

María del Coro no es la única ciudadana vasca que, a estas horas, permanece desaparecida en Venezuela. También se busca a Jon Sustacha Loygorri, un empresario vizcaíno, de 69 años a quien los seísmos sorprendieron en su piso en Playa Grande, en La Guaira, la 'zona cero' de la tragedia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según informa 'El Español', el vizcaíno, a punto de jubilarse tras toda una vida trabajando en Venezuela, residía en uno de los pisos más altos del edificio Los Corsarios. La catástrofe se produjo en un día festivo. En el momento en el que la tierra tembló, el ingeniero bilbaíno se encontraría en su vivienda. El bloque se vino abajo y desde entonces, no hay noticias de él. El empresario está casado y tiene un hijo, la mujer no se encontraba en la vivienda en el momento en el que la estructura colapsó.

Su fotografía, junto a una descripción en la que se detalla que es un "hombre de tez blanca, alto y de ojos verdes oscuros" ya circula por las redes sociales, bajo el epígrafe de 'Se Busca'.