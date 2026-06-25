Claudia Barraso 25 JUN 2026 - 19:41h.

Los dos equipos en los que jugó el menor, han escrito un emotivo comunicado despidiéndose de Kenneth

Investigan la muerte de un joven al caer desde el balcón de un edificio en Almuñécar, Granada

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Kenneth Daniel, el joven hondureño de 16 años, murió el pasado miércoles a las ocho de la mañana tras precipitarse desde una azotea en Almuñecar cuando volvió de la noche de San Juan con sus amigos. La Policía investigaba la extraña muerte del joven y barajaban la posibilidad de que se haya tratado de un accidente ya que un vecino confesó que había visto al fallecido subirse con sus amigos a la azotea “al volver de fiesta”.

Sus amigos y compañeros siguen conmocionados tras enterarse de la triste noticia de su fallecimiento. En la localidad granadina, era conocido como ‘papi’, siendo una gran promesa del mundo del fútbol en el club ‘We’ y habiéndose formado los cuatro años anteriores en el ‘Churriana de la Vega’. Ambos equipos han publicado un homenaje al joven donde lamentan su pérdida y trasladan el pésame a sus seres queridos.

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“Hoy es un día muy triste para toda la familia WFC. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Kenneth Daniel Banegas Mejía, quien formó parte de nuestro Juvenil A y dejó su huella en nuestro club. Desde WFC queremos trasladar todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Kenneth siempre será parte de nuestra historia”, expresaban en el que fue su último club.

Había sido convocado por la Selección de Granada

Además, algunos conocidos del fallecido le han descrito para el medio ‘IDEAL’ como “uno de esos jugadores a lo Ronaldinho, que siempre se estaba riendo. Tenía mucha magia y calidad dentro del campo, jugaba sensacional y fuera tenía mucha alegría y una calidad humana extraordinaria”.

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Confirman que “era un niño 10, muy querido por todos sus compañeros”. Y todos ellos coinciden en que tenía un futuro muy prometedor como futbolista, habiendo sido convocado por la selección de Granada antes de la tragedia.

Un hombre que reside en el bloque donde murió Kenneth, ha confesado para el mismo medio que “el muchacho estaba con sus amigos y, tras pasar la noche de fiesta, probablemente vieron el portal abierto así que subieron a la terraza para dormir un rato”. El vecino confiesa que se sentaron en el bordillo, con los pies asomando.

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Pudo perder el equilibrio y caer por accidente

Por tanto, las primeras hipótesis apuntan a que el joven pudo perder el equilibrio y caer al vacío, lo cual explicaría que el balcón situado justamente debajo de donde se precipitó tuviese la valla rota. Sin embargo, las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

El club que le vio crecer, Churriana de la Vega, también ha querido tener unas emotivas palabras para despedirse del que fue su jugador estrella: “Se nos va un talento en el campo, pero sobre todo una persona increíble y un compañero único. Para todos siempre serás nuestro “Papi”. Tu eterna sonrisa seguirá guiándonos desde arriba. Todo nuestro cariño y fuerza a su familia y seres queridos en este durísimo momento. El club está con vosotros”.