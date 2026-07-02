Teherán acusa a Washington de desestabilizar Oriente Próximo tras una reunión del CENTCOM con responsables militares de la región

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Las autoridades de Irán han criticado la reunión celebrada entre el comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, y responsables de Defensa de una docena de países de Oriente Próximo, al considerar que se trata de una "pose" destinada a ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal de Washington en la región.

Teherán carga contra Washington

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, aseguró que Estados Unidos ha demostrado reiteradamente su "absoluto desprecio por la paz y la seguridad auténticas en Asia Occidental" y afirmó que este tipo de reuniones solo buscan "ocultar las políticas desestabilizadoras y el comportamiento ilegal de Estados Unidos en la región".

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Además, instó a los países de Oriente Próximo a "mantenerse alerta" y denunció que las "agresiones militares y actos maliciosos" de Estados Unidos e Israel han vulnerado la paz y la seguridad regionales.

El encuentro, celebrado este miércoles, reunió a Brad Cooper con altos mandos militares de Bahréin, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Según el CENTCOM, durante la reunión se abordó la situación de la seguridad regional, las posibilidades de reforzar la cooperación en materia de defensa y el compromiso conjunto para garantizar la libre circulación del comercio a través del estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos del comercio marítimo mundial.