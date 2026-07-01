La compañía Trepa anuncia el cierre el 15 de julio porque el edificio está a la venta

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BarcelonaLa compañía Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona ha anunciado que baja la persiana. Será el 15 de julio tras 38 años de actividad después de que la propiedad del edificio no renueve el contrato de alquiler. "Cerramos obligados y sin margen de maniobra", ha lamentado la directora del teatro, Mariona Campos, quien ha asegurado que no lo hacen por falta de público, proyecto, actividad y necesidad cultural, sino porque la propiedad quiere vender el edificio, situado en la calle Sèneca de la capital catalana.

Campos ha subrayado que es un proyecto que articula barrio y que lo trunca "intereses privados", que inicialmente les dieron tres semanas para abandonar el edificio, pero que finalmente han alargado tres meses. Ha explicado que han tenido conversaciones con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, pero que el problema ha sido "el tiempo" y no han podido ayudarlos, y que se trata de un edificio que no está protegido.

La directora del teatro ha asegurado que no sabe quién se hará con la propiedad del inmueble y, sobre el interés del Mago Pop para la compra, tuvieron unas primeras conversaciones en las que concluyeron que no podían "coexistir" en la misma sala y desconoce las actuales intenciones.

Dos millones de espectadores

El proyecto del Jove Teatre Regina nació en 1988 de la mano de Maria Agustina Solé, directora y fundadora de La Trepa, y se convirtió en el primer teatro de Barcelona dedicado exclusivamente al teatro familiar y juvenil, aunque en un principio lo combinaba con programación para adultos.

Su directora ha reivindicado los 38 años de historia de la sala dedicada al público infantil y juvenil, por la que han pasado 2.187.184 espectadores en 10.538 funciones de 811 espectáculos. Campos ha pedido que se aumente la visibilidad del teatro familiar en los medios de comunicación, ha reclamado a las administraciones "proteger" los espacios que se dedican a ello todo el año, y ha agradecido al público su compañía todos estos años de historia en la sala situada en el barrio de Gràcia.

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Además, ha remarcado que el teatro familiar crea comunidad y públicos y que son los proyectos que deben cuidarse: "Barcelona se queda un poco más huérfana de estos espacios", ha asegurado, añadiendo que quedan espacios y proyectos como el SAT!, L'Autèntica y La Puntual, entre otros.

"El alma queda libre"

Desde la compañía, dejan claro que a La Trepa "le quitan el continente, el alma queda libre", y confían en que no sea un adiós sino solo un hasta luego, aunque admiten que tras el golpe la próxima temporada 2026-2027 para la compañía será para resituarse. Consideran que la decisión de la propiedad tuvo lugar en las peores fechas porque la programación de las temporadas del año que viene ya están prácticamente cerradas: "No es que la demos por perdida, sino que servirá para reconectar, proponer, pensar y ver si hay futuro más allá y cómo lo hacemos".