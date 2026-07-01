Las puñaladas fueron el desenlace de una disputa “verbal” que había empezado entre el acusado y la víctima en el interior del autobús nocturno

Encuentran un cadáver en avanzado estado de descomposición en un bosque de Santa Maria de Martorelles, Barcelona

Compartir







La Fiscalía pide siete años de internamiento en un centro de menores para un joven, de 16 años en el momento de los hechos, acusado de matar a puñaladas a otro de 19 durante una disputa entre ambos, en Castelldefels (Barcelona) el 18 de julio de 2025.

Los hechos llegarán a juicio el próximo 17 de septiembre después de que este martes las partes no alcanzasen una conciliación debido a la “absoluta discrepancia” entre las calificaciones jurídicas, ha anunciado este miércoles la defensa, asumida por el abogado Daniel Salvador, en un comunicado a prensa.

PUEDE INTERESARTE Un estudio halla biomarcadores en sangre que muestran cambios moleculares tras la psicoterapia para la depresión

La Fiscalía, que acusa al menor de homicidio, solicita además cuatro años de libertad vigilada, mientras que la acusación particular, ejercida por los padres de la víctima, reclama ocho años de internamiento por delito de asesinato y la defensa, su absolución, alegando que su representado actuó en legítima defensa.

En un autobús nocturno

Los hechos ocurrieron sobre las 04:00 de la madrugada del 18 de julio de 2025 en la parada de autobús situada en la plaza Colom-Juan de la Cierva de Castelldefels, cuando el acusado atestó dos puñaladas a la víctima en la pierna izquierda y otra en la cadera, causándole la muerte, detalla el escrito del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso EFE.

PUEDE INTERESARTE Un incendio cercano a las vías corta durante varias horas el paso de trenes de Rodalies entre Girona y Maçanet

Las puñaladas fueron el desenlace de una disputa “verbal” que había empezado entre el acusado y la víctima en el interior del autobús nocturno N16, y que continuó en la parada, donde la víctima y un acompañante esperaron a que el menor bajara del vehículo para continuar el enfrentamiento, asegura la defensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según su versión de los hechos, que respalda con las grabaciones de las cámaras de seguridad del autobús aportadas a la causa, ambos jóvenes agredieron físicamente al menor hasta hacerlo caer al suelo, dejándolo en una situación de “completa indefensión”.

Un sacacorchos que habría clavado en la pierna

Fue entonces cuando el acusado atacó a la víctima, según la Fiscalía con un arma blanca y según la defensa, con un sacacorchos, que habría clavado en su pierna sin prever, sostiene su abogado, que dicha lesión “pudiera desencadenar un shock hemorrágico con consecuencias fatales” para el joven herido, que murió en el hospital.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El sacacorchos, detalla el escrito de la defensa, al que ha tenido acceso EFE, contaba con “la pequeña hoja afilada que suelen incluir los sacacorchos de uso doméstico y restauración”, parte con la que el menor se habría defendido.

Tras los hechos, el acusado se trasladó a Turquía, de donde es originaria su familia, y la plaza número 6 de la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Barcelona emitió una orden de detención europea e internacional de busca y captura. El 26 de enero, en coordinación entre la Fiscalía de Menores y su letrado, el menor volvió a España para ponerse a disposición judicial y permanece desde entonces internado en un centro de menores.