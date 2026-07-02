La reportera Esperanza Calvo, testigo del emotivo rescate a Hernán en Venezuela: "Todo el mundo quiere estar cerca de él"
La periodista, enviada a La Guaira, ha estado con los bomberos que han logrado rescatar al guardia atrapado
La emoción de los bomberos instantes después de sacar a Hernán con vida: "Todos pusimos un granito de arena"
Los equipos de rescate han podido sacar con vida después de más de una semana bajo los escombros a Hernán Gil, el hombre de 44 años, guardia de seguridad, que se ha convertido en un símbolo de supervivencia para el país. Por delante de su rescate ha habido más de 114 horas de trabajo sin descanso de los bomberos. Centímetro a centímetro, casi a mano, abriendo un túnel para llegar hasta él.
La reportera de Informativos Telecinco enviada a Venezuela, Esperanza Calvo, ha sido testigo directa de lo que ha supuesto el rescate que ha conmovido a medio mundo en medio de la tragedia por el doble terremoto que azotó el norte del país.
Calvo explica en su crónica la emoción y la alegría de los presentes por la buena noticia que se necesitaba en La Guaira y que por fin se ha conseguido. "Están viendo a Hernán, de 43 años, saliendo por fin de ese garaje en el que ha estado aprisionado por unas 140 toneladas de escombro", explica Calvo en el vídeo.
"Su historia será recordada como un símbolo de la superación del ser humano"
"Los centenares de bomberos que han participado en su rescate han salido a acompañarlo en un momento muy emotivo. Todo el mundo quiere estar cerca de él", narra la reportera enviada a La Guaira.
Allí, los bomberos se muestran visiblemente emocionados, contentos y felices por el trabajo hecho. Allí, los rescatistas tienen claro que, aunque se juegan la vida, no van a parar de seguir rescatando personas.
"La historia de Hernán será recordada como un símbolo de la superación del ser humano, su rescate como uno de los más exigentes de los últimos años", concluye.