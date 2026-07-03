Esperanza Calvo 03 JUL 2026 - 21:37h.

Son muchos los venezolanos que aún siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros de los edificios derruidos

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La desesperación en La Guaira no ha cesado desde que el doble terremoto agitó el norte del país el pasado 24 de junio dejando más de 2.295 muertos, 29 españoles y 11.267 heridos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, defiende su despliegue y niega que los venezolanos se sientan olvidados, a pesar de las quejas constantes de miles de familias en La Guaira.

Sin embargo, la desesperación inunda cada rincón de la zona devastada. "Auxilio, aquí está mi madre muerta", se puede leer en la pared de un edificio. "Está desde el miércoles sepultada bajo los escombros y necesita maquinaria pesada", cuenta con dolor su hijo.

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Dentro de lo que fue la vivienda, su cuñado muestra dónde cree que está atrapado el cuerpo de su suegra. Solo quieren darle una sepultura digna, que alguien les diga que podrán despedirse de ella. Al poco tiempo aparecen dos funcionarios dispuestos a ayudar y a marcar con mayor precisión la zona donde podría estar el cuerpo.

No son los únicos. Muy cerca de allí, otra hija desesperada busca a su madre. "Mi madre puede estar por el sótano también", explica. También resulta imposible no preguntarse de quién pueden ser las zapatillas y el resto de ropa que se encuentra en los escombros.

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Está claro que los daños estructurales impresionan, pero también saber que la vida de las personas está triturada entre los escombros. La búsqueda ya no es solo un operativo de rescate, se ha transformado en un velatorio que se eterniza sobre los escombros. Familias enteras se niegan a moverse del lugar donde suponen que están sus seres queridos, acompañan a sus muertos día y noche. La búsqueda, el duelo y la espera son interminables en La Guaira.