Miles de rescatistas internacionales continúan trabajando a destajo en La Guaira, completamente devastada

Detenidos cuatro policías en Venezuela por coger dinero de entre los escombros en las casas derrumbadas en La Guaira

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Miles de rescatistas internacionales, incluidos los equipos españoles, continúan trabajando a destajo en La Guaira tras el doble terremoto. Se están utilizando sistemas de sónar para hallar vida bajo los escombros. El estado de devastación en La Guaira es prácticamente total", tal y como cuenta el reportero Héctor Estepa en el vídeo.

Entre tanto escombro, entre tanto trabajo por hacer, sorprende que la maquinaria esté parada. Y es que uno de los países con mayores reservas de petróleo, está sin combustible, mientras a los vecinos y afectados solo les queda seguir removiendo cascotes con sus propias manos. "Tenemos que seguir luchando porque lo tenemos que conseguir", cuentan.

La búsqueda de supervivientes continúa sin descanso. Ha pasado una semana completa desde el terremoto, una eternidad para quien lo vive en sus carnes. "Un día parecen tres, cuatro", dice un hombre.

Saqueadores detenidos mientras continúan las tareas de rescate

Las ayudas y las donaciones son un balón de oxígeno para los venezolanos que siguen en la calle y que lidian con situaciones como la de unos agentes que dedican sus esfuerzos en hacerse con el dinero que está bajo las ruinas. Los cuatro policías implicados han sido detenidos.

También preocupan también los niños. Una madre denuncia la desaparición de sus hijo. "Que también lo sacaron con vida, se lo llevó una unidad de la policía y hasta esta hora no sé dónde está mi hijo", ha contado.

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Mientras, en las redes se multiplican los casos de desaparecidos, al igual que lo hacen los saqueadores detenidos. Una indignación que crece al mismo tiempo que se trabaja para identificar todos los cadáveres.