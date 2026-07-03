Con estas 80 ampollas de fentanilo se podrían preparar "hasta aproximadamente 20.000 dosis destinadas al consumo ilícito"

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Las autoridades italianas investigan este viernes la desaparición de un total de 80 ampollas de fentanilo, el equivalente a unas 20.000 dosis en el mercado negro, de la farmacia del Hospital Israelita de Roma, por lo que el Ministerio de Sanidad ha ordenado una inspección para esclarecer estos hechos.

El Gobierno italiano ha expresado su preocupación y denunciado lo que considera una "sustracción indebida" de este potente opiáceo sintético. Además, ha convocado esta tarde una reunión de urgencia con expertos y autoridades para analizar los hechos.

En concreto, de acuerdo a los cálculos del Ejecutivo, con estas 80 ampollas de fentanilo se podrían preparar "hasta aproximadamente 20.000 dosis destinadas al consumo ilícito".

Por eso el Gobierno italiano, preocupado desde hace años por esta droga, ha reprochado "el comportamiento irresponsable de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de estas sustancias" pese a que haya normas estrictas sobre su custodia.

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Las autoridades italianas han movilizado a la unidad de Sanidad del Cuerpo de Carabineros (policía militarizada) para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes sobre estos hechos.

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El Ministerio de Sanidad, por su parte, habla directamente de "robo" y ha ordenado una inspección para verificar «posibles responsabilidades y comprobar el cumplimiento de los protocolos». Además, desde el Ministerio se ultima una circular para potenciar los controles sobre el uso del fentanilo en los hospitales y su conservación y almacenaje.