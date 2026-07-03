La mujer ucraniana sospechosa del atentado con paquete bomba en Mónaco iba "disfrazada de hombre"

Anastasiia Berezovska, ucraniana de 39 años, de cabello oscuro es la principal sospechosa del atentado.

Mónaco, conmocionada tras el atentado con paquete bomba contra un empresario de origen ucraniano y su familia

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Anastasiia Berezovska, ucraniana de 39 años, de cabello oscuro y un tatuaje de serpiente en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo, es la principal sospechosa del atentado con bomba perpetrado esta semana en Mónaco, en el que resultaron gravemente heridos un magnate de origen ucraniano y dos miembros de su familia.

La mujer, que reside en Alemania, se hizo pasar por hombre, por eso los primeros días se habló de que en las imágenes del ataque se veía a un hombre. La Interpol, la organización policial internacional, ya ha emitido una notificación contra ella.

Berezovska es acusada de intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal. La policía alemana ha registrado ya el apartamento y el coche alquilados de la mujer y enviará todo lo encontrado a los investigadores de Mónaco, que creen que no ha actuado sola dada la complejidad de la bomba utilizada en el ataque.

Fuentes policiales y judiciales han indicado que el objetivo del ataque fueron Vadym Iermolaiev, de 58 años, un acaudalado empresario originario de Ucrania y ahora ciudadano chipriota, su pareja y su hijo. El hombre ya no se encuentra en estado crítico, pero la condición de la mujer aún no se ha estabilizado y permanece en estado crítico. Según medios francesese la podrían haber amputado las dos piernas.

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Los investigadores creen que el atacante detonó la bomba con un control remoto cuando las tres víctimas llegaron al vestíbulo, luego cruzó a pie a Francia y huyó en un coche alquilado en Alemania.

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Iermolaiev, residente en Mónaco desde al menos 2021, está sujeto a sanciones en Ucrania desde diciembre de 2023 por sus actividades comerciales en Crimea, anexionada por Rusia en 2014. La edición ucraniana de la revista Forbes estimó su fortuna en 220 millones de dólares en 2021.

Artur, el hijo del magnate, de 35 años, fue condenado por fraude en Estonia tras declararse culpable de dirigir una estafa de inversión fraudulenta desde Ucrania que obtuvo alrededor de 100 millones de euros entre 2019 y 2022.

La realidad es que el ataque a conmocionado Mónaco, nada acostumbrado a este tipo de sucesos en su territorio.