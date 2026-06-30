Celia Molina Europa Press 30 JUN 2026 - 10:15h.

El príncipe se ha pronunciado sobre el paquete bomba que estalló en Mónaco y que hirió a uno de los hombres más ricos del mundo

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El pasado lunes 29 de junio, a las 20:58 horas, se produjo una explosión en la entrada de la Place des Moulins de Mónaco, que dejó tres heridos, entre ellos el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años. En rueda de prensa, el ministro de Estado monegasco, Christophe Mirmand, precisó que, tras ser atendidas las tres víctimas por "heridas graves", el personal sanitario asignó a dos de ellas un pronóstico "crítico" y a la tercera uno "menos grave".

La prensa confirmó que una de las víctimas críticas es el oligarca ucraniano Vadim Ermolaev, la 23ª persona más rica de su país, según la revista Forbes. Originario de la región de Dnipropetrovsk, en la frontera con Crimea, Ermolaev amasó parte de su fortuna en la producción vinícola.

Además de los tres ciudadanos ucranianos, otras dos personas han resultado heridas leves y dos más requirieron atención médica al encontrarse en estado de shock, según señaló el Gobierno de Mónaco en un comunicado. Y, evitando referirse al suceso como un acto terrorista, Mirmand se limitó a señalar que "el incidente tuvo lugar en la entrada del edificio" y que "se utilizó un artefacto explosivo".

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En cuanto al sospechoso, el Gobierno dijo que fue "captado por las cámaras de seguridad huyendo hacia la ciudad de Beausoleil, en Francia", un hallazgo tras el cual "el acceso al Principado ha sido inmediatamente restringido".

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Así, la Policía ha puesto en marcha un dispositivo para intentar localizar al responsable y ha desplegado controles en la autopista que lleva a la comuna de La Turbie, en el cantón de Beausoleil. Las fuerzas de seguridad también se han movilizado en el lado francés, según Europa Press.

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"Mis pensamientos están con las víctimas de este acto brutal"

Dada la gravedad de los hechos, el príncipe Alberto II de Mónaco ha emitido también un comunicado expresando sus condolencias, así como las de la princesa Charlene y de su familia: "La explosión criminal que ha tenido lugar esta tarde en Mónaco supone una conmoción para toda la comunidad monegasca", comienza el texto oficial.

"Mis pensamientos se dirigen, en primer lugar, a las víctimas, a sus seres queridos y a los residentes directamente afectados por este acto brutal. La princesa Charlene, mi familia y yo queremos expresarles nuestra compasión y nuestro apoyo inquebrantable. También queremos reconocer la extraordinaria labor de las fuerzas de Seguridad Pública, que están gestionando la situación con rigor y serenidad, y que han garantizado que las víctimas fueran atendidas con rapidez y que la zona quedara asegurada", continúa.

"Bajo la autoridad del Gobierno, todos los servicios competentes del Estado están actualmente movilizados y confiamos en que puedan esclarecer las circunstancias de esta tragedia lo antes posible, identificar a los responsables y ofrecer todas las respuestas necesarias, a todos los niveles. Más que nunca, el Principado de Mónaco permanecerá unido y firme frente a la violencia y la delincuencia. La seguridad de nuestra comunidad siempre ha sido una prioridad; ahora lo será más que nunca", ha concluido.