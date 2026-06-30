Christophe Mirmand, ministro de Estado de Mónaco: "Que yo sepa, es la primera vez en la historia que se produce un acto de este tipo en el principado".

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Mónaco está en shock. Considerado uno de los lugares más seguros del mundo ha sufrido en su territorio un atentado bomba. Ahora, las autoridades intentan buscar al presunto autor de un atentado que se ha saldado tras las heridas sufridas por un magnate de origen ucraniano, su esposa y su hijo. Se trata de un ataque sin precedentes que ha conmocionado al principado.

Stéphane Thibault, fiscal de Mónaco, declaró a la prensa que un hombre llegó solo al edificio el lunes por la noche y dejó un paquete en el vestíbulo antes de marcharse. Instantes después, cuando tres ocupantes de un apartamento en la planta baja se acercaban a la entrada, el paquete explotó. Así de simple. Los medios franceses identificaron a las tres personas como Vadym Iermolaiev, su esposa y su hijo de 13 años. Eran el objetivo. La mujer es la que presenta en estos momentos más riesgos vitales.

Las fotografías difundidas en internet mostraban la entrada del lujoso edificio de apartamentos dañada por la explosión. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban al sospechoso huyendo hacia la frontera francesa poco después de la explosión.

El príncipe Alberto II de Mónaco condenó el atentado como "un acto odioso" y afirmó que todos los servicios de seguridad del principado habían sido movilizados.

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Christophe Mirmand, ministro de Estado de Mónaco, calificó el atentado de sin precedentes e instó a extremar la vigilancia para garantizar que la investigación avanzara lo más rápido posible. "Que yo sepa, es la primera vez en la historia que se produce un acto de este tipo en el principado", declaró en rueda de prensa.

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El artefacto explosivo estaba diseñado para hacer el mayor daño posible ya que contenía pernos y perdigones. De hecho, los servicios de emergencia atendieron a otras cuatro personas por conmoción y cortes provocados por los cristales rotos en la explosión.

Iermolaiev, una fortuna de 250 millones de dólares

Originario de Dnipro, ciudad situada en el sureste de Ucrania, Iermolaiev fundó la corporación comercial e industrial Alef y se convirtió en uno de los promotores inmobiliarios y empresarios más influyentes de la región.

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Tras haber figurado en la lista de los 100 ucranianos más ricos de Forbes Ucrania, renunció a su ciudadanía ucraniana en 2019 para adoptar la chipriota. Ucrania le impuso sanciones en 2023, alegando que había mantenido vínculos comerciales con entidades rusas que operaban en territorios ucranianos ocupados por Moscú, incluida Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014. No obstante, Iermolaiev no era conocido por defender posturas prorrusas. Pero sí se quejaba del sistema fislca y judicial de Ucrania.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, Mónaco se ha convertido en el hogar de numerosos ucranianos adinerados. Los llaman el batallón de Mónaco, una referencia irónica a los ucranianos adinerados que viven cómodamente en el extranjero mientras sus compatriotas sufren a diario ataques con drones y misiles rusos.

Pocos son los que creen que Iermolaiev sea un objetivo de Ucrania. Es cierto que puede ser despreciado, pero no es visto como un enemigo. Pero el ataque, algo más amateur que los protagonizados por servicios secretos puede apuntar en otra dirección, señala The Guardian: su propio hijo.

De hecho, a finales del año pasado, Artur Iermolaiev, hijo del oligarca, fue detenido en Chipre a petición de Interpol y posteriormente extraditado a Estonia. Allí, fue acusado de crear una organización criminal dedicada al fraude telefónico. Según los investigadores estonios, Iermolaiev Jr., junto con otros tres acusados, creó centros de llamadas fraudulentos en Ucrania que ofrecían supuestas oportunidades de inversión. Y esta podria ser una venganza por ello. Mientras tanto, Mónaco y sus ricos contienen el aliento.