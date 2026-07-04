Marisa Arellano 04 JUL 2026 - 17:10h.

Gran parte de las viviendas siniestradas en el terremoto de Venezuela forman parte de Misión Vivienda, un plan del Gobierno venezolano para dotar a la población sin recursos de hogares

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Una perfecta combinación de materiales, diseño y forma son las claves para que la estructura de un edificio soporte los sismos. Una mayoría de las viviendas siniestradas en el terremoto forman parte de Misión Vivienda, un plan del Gobierno venezolano para dotar a la población sin recursos de vivienda.

Las casas se entregaron a partir de 2012, mientras que la normativa antisísmica es muy nueva. Aunque la secretaria general del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos, María José Peñalver, explica que la fuerza de los terremotos y el hecho de que se produjeran con tan solo 38 segundos de diferencia hace muy difícil que los edificios aguanten.

La importancia de elegir el diseño y la forma del edificio

El arquitecto y experto en estructuras, Enrique Espí, ha resaltado la importancia de elegir el diseño y la forma del edificio, en función de los materiales que se vayan a utilizar, para construir una estructura que aguante las circunstancias previstas según la zona, como los sismos.

Y ha señalado que la estructura representa solo entre un 10% y un 20% del precio final, de manera que pueden hacerse edificios resistentes con presupuestos razonables. Por su parte, Peñalver ha señalado que es necesario esperar a los informes para explicar cuáles han sido las causas de los colapsos y daños en los edificios.

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En este sentido, ha indicado que el Consejo va a participar en las investigaciones y en los informes que se elaboren para determinar lo ocurrido y que lo importante ahora es rescatar a todas las víctimas y, después, centrarse en la reconstrucción.