Los efectivos de los equipos de rescate están a unos seis metros de él y trabajan en una complejísima operación para salvarlo en Caraballeda, La Guaira

La emoción de los bomberos instantes después de sacar vida a Hernán, símbolo de supervivencia tras los terremotos en Venezuela: "Todos pusimos un granito de arena"

Compartir







La GuairaLos equipos de rescate continúan trabajando contra reloj en Venezuela tras nueve días sin dejar de buscar supervivientes de la tragedia provocada por el devastador doble terremoto que ha asolado al país. Aunque las posibilidades de hallar personas con vida son cada vez menores y ya muy remotas, todavía hay espacio para el milagro. Si ayer conseguían rescatar a Hernán Alberto Gil Flores, un vigilante de seguridad de 44 años, convertido precisamente en símbolo de la supervivencia frente al desastre, ahora su esperanzador caso se traslada a Fabio, un niño de nueve años que lleva nueve días atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado en el estado de La Guaira.

En uno de los grandes epicentros de la destrucción dejada por los seísmos, en la ciudad costera de Caraballeda, el menor trata de resistir tras el colapso de la estructura, de 12 pisos. Entre el polvo y las ruinas, son seis metros los que le separan aproximadamente de los rescatadores, concentrados ahora en analizar cómo alcanzarle sin dar ningún paso en falso, dado que todo está muy dañado y cualquier error puede resultar fatal.

El complejo rescate de Fabio tras nueve días resistiendo bajo los escombros en Venezuela

Tratando de abordar la complejísima operación, los efectivos que trabajan en el área están apuntalando con madera distintas zonas entre los restos del edificio. Intentan asegurar parte de la debilitada estructura, con el fin de poder garantizarse cualquier mínimo avance que permita, poco a poco, acortar esa distancia que les separa del niño.

Como en el caso de Hernán, al mismo tiempo en que la situación apremia para la vida del menor, no pueden precipitarse si quieren lograr salvarlo y sacarlo de allí con éxito. Por eso, con ese objetivo trabajan distintos operativos de distintos países, en un nuevo ejemplo de la cooperación internacional frente al desastre.

Efectivos de El Salvador, Argentina y otros países iniciaron ayer, jueves 2 de julio, a las 23:00 horas, la operación para acercarse hasta Fabio.

El caso de Hernán, también en La Guaira, arroja esperanzas para salvar a Fabio

Mientras el padre, entre la incertidumbre, la angustia y el dolor, espera el rescate del pequeño, los rescatistas sospechan que el niño podría estar junto a una persona fallecida, que podría ser la madre, aunque no se descarta que también haya más personas junto a él con vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cualquier caso, se teme que la operación para llegar hasta él “podría llevar rato”, pero ponen su esperanza en el caso de Hernán Alberto, al que tras ocho días resistiendo lograron por fin rescatar con éxito en una intervención que llevó a la colaboración entre más de un centenar de efectivos.

Ahora, todos rezan por ver la hazaña repetida, deseando que Fabio aguante y pueda reencontrarse con su progenitor.