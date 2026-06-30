Los datos muestran que la zona más castigada es La Guaira, considerada el epicentro de la tragedia

Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: aumentan a 19 los españoles fallecidos

Compartir







La magnitud de los daños provocados por los terremotos de Venezuela podría ser muy superior a la reconocida hasta ahora por las autoridades. Mientras el Gobierno cifra en alrededor de 800 o 900 los edificios afectados o destruidos, un análisis realizado con imágenes por satélite sitúa esa cifra en 58.870 inmuebles con algún tipo de daño estructural.

La estimación ha sido elaborada a partir de imágenes obtenidas por el programa Copernicus, utilizadas por la NASA para comparar el estado del terreno antes y después de los seísmos. Mediante el cruce de ambas imágenes, los expertos identifican los edificios potencialmente afectados y elaboran un mapa del alcance de la destrucción.

PUEDE INTERESARTE Una familia de tres miembros graba cómo esperaron a ser rescatados de entre los escombros de un edificio en Venezuela

La Guaira concentra la mayor devastación

Los datos muestran que la zona más castigada es La Guaira, considerada el epicentro de la tragedia, donde se concentran 29.913 edificios dañados. El análisis apunta además a que alrededor del 75 % de los inmuebles de algunas áreas de esta localidad presentan algún tipo de afectación.

La destrucción también es especialmente importante en Caraballeda, otra de las localidades costeras más golpeadas por el terremoto, donde más de la mitad de los edificios podrían haber sufrido daños estructurales, según las estimaciones realizadas a partir de las imágenes satelitales.

Miles de millones en pérdidas

La evaluación de daños llega mientras continúan las labores de rescate entre los escombros y aumenta la presión sobre las autoridades venezolanas por la gestión de la emergencia. Según las primeras estimaciones de la ONU, el impacto económico de la catástrofe podría alcanzar los 5.800 millones de euros, una cifra que refleja la enorme destrucción de viviendas, infraestructuras y edificios públicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los organismos internacionales siguen actualizando el alcance de la tragedia a medida que avanzan las inspecciones sobre el terreno, mientras miles de personas continúan desplazadas y numerosas zonas permanecen incomunicadas tras uno de los mayores desastres naturales de la historia reciente del país.